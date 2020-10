Il docu-film sarà disponibile World Wide e in cinque lingue

È già attesissimo l’album di Sfera Ebbasta, FAMOSO, in uscita il 20 novembre per Island Records. Proprio in questo momento, quando ha già tutti i riflettori puntati addosso, il trapper decide di far uscire un film. Si tratta più di un documentario, pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, su Amazon Prime Video dal 27 ottobre. Con la regia di Pepsy Romanoff, il docu-film è coprodotto da Maurizio Vassallo per Except.

Sfera Ebbasta ha così l’occasione di narrare la sua storia in maniera vera, genuina, senza filtri. Partito dalla periferia di Milano, è ora una star riconosciuta e stimata in tutto il mondo. Ad ora è considerato il re della trap. Sono passati quasi tre anni dal suo ultimo album, che lo ha portato ad avere sette brani nella classifica delle top 200 global di Spotify. Sfera vanta 4.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha raccolto oltre 1.7 bilioni di stream complessivi.

“Mi chiamo Francesco Totti”: il docu-film sul capitano giallorosso CLICCA QUI

Super cast per il nuovo film targato Netflix: “Don’t look up”, arriva anche Di Caprio! LEGGI

Sfera Ebbasta FAMOSO film: la storia di un ragazzo di periferia

Il film diventa l’occasione per assistere in anteprima alla lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta: alcune scene sono infatti girate in studio, nel cuore del processo creativo di un progetto internazionale della musica italiana. Ad esse si alterneranno anche filmati inediti della carriera dagli inizi a Cinisello nel 2014 ad oggi. Sarà un racconto in prima persona, in cui Sfera si farà aiutare dalle persone a lui più vicine. Da collaboratori ad amici d’infanzia, passando per la mamma, i parenti, i produttori come Charlie Charles e Shablo, gli artisti oltreoceano.

Una storia del genere ci restituisce il ritratto vero del semplice ragazzo che si cela dietro alla star che domina le classifiche. Oggi Sfera è il principale riferimento per la nuova scena musicale italiana all’estero, ma non ha perso i legami con il passato. Importante è la presenza nel film di Marracash, uno dei primi artisti ad aver creduto in lui. Molte figure inoltre appartengono al mondo trap americano: alcune scene sono infatti girate negli Stati Uniti.

David Copperfield: il nuovo film sull’alter ego di Charles Dickens SCOPRI

FAMOSO è proprio il racconto di come un ragazzo che viene dal nulla abbia raggiunto la popolarità. Sfera è ormai un fenomeno ed è venuto il momento di svelare cosa ci sta dietro. Già il re in Italia, il prossimo passo per lui è il mondo. Insomma, non abbiamo ancora visto niente.