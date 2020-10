L’indiscussa regina dell’Impero Kardashian oggi spegne 40 candeline

Soldi, scandali, sesso e social. Queste le quattro S che hanno contraddistinto la vita di Kimberly Noel che oggi compie 40 anni. La più nota delle Kardashian raggiunge il traguardo dei quaranta restando saldamente in vetta al mondo e tenendosi stretta la corona di Regina indiscussa dello showbiz statunitense e internazionale. In questo grande giorno, celebriamo KimK e l’incredibile ascesa dell’Impero Kardashian che, comprendendo anche il marchio Jenner, conta più di 800 milioni di followers su Instagram.

Poche persone definiscono il tempo in cui viviamo come Kim. Nell’era del capitalismo sotto forma di social, dove ogni persona è un prodotto, lei è regina assoluta e onnipresente. La costante di Kim è la mancanza di privacy. Sempre attiva sui social infatti ha sin dall’inizio condiviso la sua quotidianità, rendendo il web partecipe della sua avanzata nel mondo dei super ricchissimi. Madre di quattro figli e attualmente legata al rapper Kanye West, la sua vita è seguita da un pubblico planetario. Ma se qualcuno si arrovella sul perchè sia famosa, la vera domanda da porsi è come? Come può una donna commercializzare il suo corpo e il suo stile di vita così abilmente da diventare una celebrità globale? Come può una persona che si limita a postare immagini di se stessa diventare una delle figure più incisive dei tempi moderni?

Kim Kardashian età: buon compleanno alla Regina dei social

Sin dagli esordi – debuttando in un clamoroso sex tape fatto con il suo ex – Kim Kardashian è un personaggio che divide il pubblico in due: o la si ama follemente o la si critica ferocemente (invidiandola un po’). Le domande sul suo generoso fondoschiena, sulla sua struttura ossea e sulla sua autenticità hanno afflitto da sempre la sua vita. Ma per la Kardashian, le critiche e i complimenti significano solo una cosa: pubblicità. “Farò di tutto per mettere il mio nome e la mia faccia su ogni cosa”, così dichiarava Kim nel lontano 2010…e così ha fatto! La Kardashian nel corso degli anni ha infatti iniziato a comparire sempre più insistentemente ovunque: ha lanciato profumi, vestiti, intimo, marche di trucchi, emoji e app; ha sponsorizzato prodotti per la dubbia perdita di peso; ha partecipato alle feste più cool del mondo; è comparsa su calendari sexy, videoclip e film. Ma soprattutto, ha preso parte a Keeping Up With The Kardashians, il reality tv che ha portato definitivamente alla ribalta l’Impero Kardashian, entrando con le telecamere nella quotidianità della famiglia americana, seguita dal 2007 ad oggi.

Il prepotente ingresso delle Kardashian nella vita di tutti i giorni ha radicalmente influenzato certi canoni della società. Uno tra tutti: la bellezza. A KimK infatti si riconosce universalmente la maternità del “selfie moderno”. Il suo viso imbronciato e il vitino da vespa sono infatti diventati dei must nelle foto delle influencer degli ultimi tempi che, imitandola, cercano di emergere in un mondo in cui l’apparenza è tutto. Il 2014 poi è stato un anno sensazionale, sposandosi con Kanye West. Da quel momento infatti la loro fama si è unita, generando una delle coppie più potenti del mondo. KimK tuttavia non ha sfruttato il suo marchio solo per ottenerne dell’altro successo, ma occasionalmente ha usato la sua notorietà anche per fare del bene. La donna ha infatti usato la sua eredità armena per far luce sulla storia e il conflitto del Paese. Di grande rilievo è stata poi la pressione esercitata sul Presidente USA Trump per rilasciare Alice Marie Johnson, condannata a un’ergastolo per traffico di cocaina. Un successo, quello del rilascio, che ha addirittura spinto Kim a intraprendere gli studi giuridici.

“Ci sono momenti in cui penso che Kim Kardashian sia l’Andy Warhol dei nostri tempi. Un maestro della pubblicità”, questo il pensiero dello studioso del Rinascimento Stephen Greenblatt che però ha sottolineato come l'”auto-moda” della Kardashian non sia la rappresentazione della vera lei, bensì di un personaggio sapientemente creato dalla stessa Kim per garantire la sua sopravvivenza. Anche l’attivista e blogger Ethan Zuckerman ha affermato che la Kardashian non sia altro che una donna dalla “fama immeritata”. Insomma, tutt’oggi la figura di KimK è avvolta da un vortice che unisce critiche e riconoscimenti. In tutto questo però non si può negare la portata incredibile del suo successo sulla società contemporanea. Che la si ami o meno, KimK è la regina del nostro tempo e il trono, com’è giusto che sia, deve esserle riconosciuto. Auguri Kim!