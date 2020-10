In uscita il 3 novembre il romanzo AHIA!

Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è pronto per sbarcare nel mondo dell’editoria. AHIA! è il titolo del primo romanzo del cantante, in uscita il prossimo 3 novembre. Un nome non a caso dato che anche il prossimo EP dei Pinguini, in uscita il 4 dicembre, sarà intitolato nello stesso modo.

Riccardo Zanotti con questo romanzo si confronta per la prima volta con la scrittura narrativa, attraverso una storia intensa che racconta l’incontro tra un giovane uomo e il padre, del quale fino a quel momento aveva sempre ignorato l’identità. Un incontro difficile eppure necessario tra due generazioni, due mondi molto diversi tra loro, ma uniti dalla comune passione per la musica, sullo sfondo di un’ambientazione sottilmente suadente, popolata da personaggi bizzarri, talvolta un po’ ruvidi, ma terribilmente umani.

Riccardo Zanotti libro: AHIA il romanzo del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari

“L’intricata stradina di montagna si svelava lentamente, curva dopo curva, senza mai mostrarsi nella sua interezza. La gente del posto diceva che quella era una valle ferita ma discreta. […] ‘Chi cazzo me l’ha fatto fare?’ mugugnò”. Così inizia AHIA!, con un riflettore puntato su uno di quei rari istanti capaci di rivoluzionarti la vita, perché ti disarcionano dalla sobria routine a cui sei abituato e ti scaraventano in luoghi in cui non saresti mai andato.

Per Giovanni, il protagonista ingegnere ventisettenne, uno di quegli istanti è quando l’esuberante madre Milly, poco prima di morire, gli regala l’ultimo grande dramma: il nome di suo padre. Un altro è quando Giovanni decide di andare a cercare il genitore. Ma ancora il protagonista non sa che, mettendo piede nella casa e nella vita del padre, entrerà anche nel suo mondo, fatto di sensi di colpa e segreti, mezze verità, spacciatori improbabili, musica, bestemmie e nebbia. Una nebbia che, per alcuni è invadente, pericolosa e nella quale è facile perdersi, mentre per altri, come nel caso di Giovanni, diventa ossigeno che sa di libertà.

Parlando del curioso titolo, Riccardo ha spiegato: “Ahia è una parola affascinante. Nessuno te la insegna. Tutti veniamo al mondo con un determinato numero di Ahia dentro, nel codice genetico, innati. Ognuno di essi corrisponde a una volta in cui permettiamo al mondo di farci del male”. Zanotti poi continua: “Ahia prima che essere parola, è una reazione, o ancora meglio una smorfia, quasi un gioco. Non ha etimologia, perché non ha storia: è semplicemente qualcosa che esiste e che diamo per scontato. Nella sua semplicità, Ahia descrive un’infinità di emozioni e sentimenti, ed è per questo che ho voluto chiamare così sia il mio libro che l’ultimo nostro lavoro discografico: per ricordarci che siamo bambini che non devono avere paura di cadere e sbucciarsi le ginocchia”.