Tra critiche e difese, la foto è stata vista da tutti!

Ha fatto il giro del web la foto di David Beckham che lo ritrae mentre bacia la figlia Harper, 9 anni, sulla bocca. ha scatenato moltissime critiche e prese in giro, ma i suoi fan, sempre fedeli, hanno preso le sue difese. È andata così: la famiglia ha condiviso con i followers la giornata trascorsa tutti insieme in una fattoria. Una foto però ha attirato maggiormente gli utenti di Instagram: quella in cui la leggenda del calcio baciava Harper sulle labbra.

La foto è molto dolce, riflette a pieno il clima autunnale con la ghirlanda che entrambi reggono in mano. Lo scatto ha causato problemi ad alcuni followers che l’hanno criticato e preso in giro. Uno per esempio ha scritto: “Non ho mai capito questi baci in bocca da parte dei genitori, ma rimanete comunque la famiglia migliore”. Un altro, con un tono più imperativo: “Vi prego smettetela di baciare i bambini sulle labbra!!!”

David Beckham bacio con la figlia: cosa ne pensano i followers

I fan però sono subito accorsi a difendere David. Si tratta semplicemente di una dimostrazione di affetto. Uno dei followers ha infatti scritto, riferendosi a chi si diverte a criticare: “Non capiscono che esternando i propri pensieri sulla stranezza della situazione, stanno solo dimostrando quanto siano perverse le loro menti. Guardando la foto si vede solo amore paterno!”.

È stato quindi sottolineato l’affetto che intercorre tra padre e figlia, qualcosa di puro e dolce. La pratica di baciare i figli sulle labbra infatti è molto diffusa nelle famiglie di tutto il mondo e non dovrebbe causare così tanto sgomento. David è molto fiero della bambina e ne ha celebrato le gesta sul suo profilo. D’altronde non è la prima volta che lo fa: è solito condividere i momenti trascorsi con i propri cari.

Victoria, moglie di David e madre di Harper, ha documentato la giornata in famiglia e ha partecipato all’esperienza nella fattoria. Tra le attività svolte c’è per esempio quella di creare bouquet florali, totalmente in linea con lo spirito dell’autunno. Harper sembra divertirsi molto insieme ai genitori, raccogliendo fiori e verdure.