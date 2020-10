“Strike” debutta in prima visione in chiaro su giovedì 22 ottobre in prima serata

Poliziesco britannico – basato sulla serie di noir firmati Robert Galbraith, nom de plume di J.K. Rowling, presente tra i produttori della serie – ha debuttato con grande successo di critica e pubblico su BBC1 nel 2017 ed è stato distribuito negli Stati Uniti da HBO. Prima del riscontro televisivo, “Strike” ha avuto – non senza creare grosso scompiglio nel mondo dell’editoria – una grande affermazione nelle librerie.

Nel 2013, infatti, l’editore della saga presenta al pubblico l’autore come “un ex investigatore della Royal Military Police in borghese, partito nel 2003 per lavorare nel settore della sicurezza civile”. In realtà si tratta dell’Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico Mrs J.K. Rowling: le vendite esplodono aumentando del 4.000%. Alcuni critici, intanto, avevano sospettato che dietro Galbraith si celasse uno pseudonimo: troppo bravo per essere un novellino…

JK Rowling Strike: arriva la serie tratta dalla fortunata saga noir

La serie – che si distingue dai tanti crime in circolazione per lo stile old-fashioned – vede protagonista lo stropicciato Cormoran Strike (Tom Burke), un ex veterano dell’Afghanistan diventato detective privato, un uomo ferito fisicamente ed emotivamente, la cui vita borderline maschera una grande capacità di svelare casi complessi. Il fascino di Strike deriva anche dall’essere il figlio naturale di una rockstar tossica e schizzata, di una mamma groupie e di padre snob e ricchissimo che lo disprezza e dall’aver appena chiuso una lunga e contrastata love story con la rampolla di una famiglia aristocratica.

Strike lavora in una pulciosa casa-ufficio in Denmark Street. Su di lui vigila la segretaria/assistente (e in futuro chissà…) Robin Ellacott (Holliday Grainger), brillante e intuitiva ventinovenne, prossima sposa di un mollaccione che la sogna a casa a far la calza. In TV, The Cuckoo’s Calling (primo volume dell’epopea), in UK, ha segnato una media di 7.4 milioni di spettatori e un record di 7.8, battendo così l’esordio della seconda stagione di Victoria. Lethal White (l’ultimo libro), adattato in quattro episodi da Brontë Film and Television, è andato in onda in Gran Bretagna dallo scorso 30 agosto: al centro del racconto, lo strangolamento di un bimbo.

Tom Burke, figlio d’arte – il suo padrino è stato Alan Rickman -, nato con il labbro leporino e pure dislessico, si è formato alla prestigiosa Wrestling School, per poi frequentare la Royal Academy of Dramatic Art e quindi lavorare con la Royal Shakespeare Company e con lo Shakespeare’s Globe. Burke è noto per aver interpretato un giovane Casanova nell’omonima serie con David Tennant e Peter O’Toole, Athos in The Musketeers e Dolokhov in Guerra e Pace.

Holly Grainger, di origini italiane da parte di un nonno, è stata un’apprezzata Lucrezia nella serie Showtime The Borgias, di Neil Jordan; la social climber Bridget Watson Scott in Patrick Melrose; Estella, nell’adattamento cinematografico di Mike Newell del Great Expectation, di Charles Dickens. In The Capture, su BBC1, è Rachel Carey, ispettore del Comando omicidi e crimini aggravati del dipartimento dell’Antiterrorismo SO15.