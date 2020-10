Rimandata anche l’unica data italiana di Bologna

Orami è quasi un anno che la pandemia di Covid-19 sta flaggellando il mondo intero, mettendo a dura prova tantissimi settori dell’economia internazionale. Tra questi, il settore dell’intrattenimento live è uno di quelli maggiormente in crisi. Dopo l’annullamento totale degli eventi nella stagione estiva, ora però, ecco che si stanno registrando nuove riprogrammazioni. Coinvolto nell’incertezza totale del momento è stato anche Ozzy Osbourne che, a causa della situazione globale senza precedenti, ha deciso di spostare tutto il suo “No More Tours 2”.

Proprio da questo mese, ottobre 2020, il Principe delle Tenebre avrebbe dovuto intraprendere un mitico tour che l’avrebbe portato in giro per l’Europa. Ozzy però, intimorito da una pandemia che non sembra arretrare, ha preferito rimandare la scarica d’energia che solo lui sa trasmettere sul palco. Il rinvio è stato tuttavia previsto per il 2022, prendendo il prossimo anno come pausa per monitorare la situazione Covid.

Ozzy Osbourne: il “No Tour 2” riprogrammato al 2022 a causa del Covid

Il No Tour 2 dunque è rimandato. Partendo il 26 gennaio 2022 da Berlino, la leggendaria icona del rock si imbarcherà in un viaggio di 19 date, toccando dieci nazioni europee: Germania, Svizzera, Francia, Ungheria, Svezia, UK, Irlanda, Repubblica Ceca, Finlandia e Italia. Proprio nel nostro Paese la potente voce di Ozzy arriverà l’8 febbraio 2022, infiammando il palco dell’Unipol Arena di Bologna. Come sta accadendo per tutti i concerti riprogammati, anche nel caso di Osbourne, i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

L’annuncio è stato comunicato tramite i profili social della rockstar, accompagnato anche da un commento a caldo dello stesso Ozzy. “Voglio davvero ringraziare i miei fan per la loro fedeltà e per aspettarmi. Credetemi, non vedo l’ora di rivedervi tutti. Ora state al sicuro. Vi amo!”. Così lo storico frontman dei Black Sabbath ha voluto condividere il suo affetto con i milioni di fan sparsi per il mondo.

Classe 1948, Ozzy è lo storico cantautore e compositore della leggendaria band Black Sabbath. Portando parallelamente avanti anche la carriera da solista, Ozzy con la sua straordinaria carriera prolifica è universalmente riconosciuto come il padrino dell’heavy metal. Per la sua musica e per il suo carisma sul palco, Osbourne è considerato un’icona leggendaria del genere, influenzando lo stile di tantissime band a lui ispirate. Noto anche per gli stravaganti e trasgressivi atteggiamenti, Ozzy è stato soprannominato Principe delle Tenebre.