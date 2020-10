Torna su Sky TG24 “La sfida del Covid”, il ciclo di reportage sul Covid nelle città italiane

Protagonista di questa settimana è Palermo, con “La sfida del Covid – Palermo”, di Raffaella Daino: un viaggio nella ripartenza del capoluogo siciliano. Per Palermo il 2020 doveva essere un anno record per il turismo: il covid invece ha cambiato le carte in tavola. Nonostante un buon afflusso di visitatori, partito durante la stagione estiva e che prosegue ancora, le attività più piccole hanno sofferto il lockdown di primavera e alcune di esse hanno abbassato le saracinesche.

L’economia, già colpita da un’alta disoccupazione, vive un equilibrio precario che mette le imprese, anche quelle floride prima della pandemia, a rischio di cadere in mano all’usura e alla criminalità organizzata. Non ci sono solo ombre però sulla città: la cultura, l’arte e il teatro provano a ripartire tra le difficoltà, mentre la pandemia ha dato impulso al nuovo fenomeno del south working, ovvero lavoratori originari della città e impiegati altrove, che grazie al lavoro a distanza sono tornati a vivere la propria terra. Una prima inversione di rotta della fuga a nord dei giovani siciliani.

La sfida del Covid torna per un nuovo ciclo di reportage

“Durante il periodo del lockdown siamo stati l’ultimo capoluogo di provincia per numero di contagiati e morti – ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando, intervistato nel reportage – , a conferma dell’amore per la vita dei palermitani. È evidente che il problema c’è. Bisogna rispettare le norme di sicurezza, per evitare di conoscere quei picchi che hanno conosciuto altre città d’Italia e del mondo”.

La pandemia ha avuto un impulso positivo anche su ambiente e mobilità, con l’acquisto e conseguentemente l’utilizzo delle bici che negli ultimi mesi è quadruplicato. Complice il clima mite della città, anche le attività sportive all’aria aperta, soprattutto quelle legate al mare, hanno avuto un vero e proprio boom.

A cura di Francesca Cersosimo, Raffaella Daino, Paolo Fratter, Stefania Trapani, i quattro reportage de “La sfida del Covid” sono dedicati a Roma, Palermo, Milano e Genova e raccontano come stanno reagendo gli abitanti di queste grandi città, alla ricerca di una “nuova normalità”. I reportage sono anticipati, durante tutta la settimana precedente alla messa in onda, da approfondimenti dedicati alle singole città all’interno della programmazione di SkyTG24. Lo speciale “La sfida del Covid” è disponibile anche sul sito SkyTg24.it, con moltissimi contenuti dedicati.