Insieme al disco, è disponibile anche il film-documentario dedicato al cantante

È festa nel mondo del rock. Oggi, venerdì 23 ottobre, esce l’attesissimo album del Boss “Letter To You”. Per Bruce Springsteen Letter To You rappresenta il ventesimo lavoro in studio e sicuramente un ennesimo successo. Si tratta di un classico disco rock caratterizzato dall’inconfondibile sound de The E Street Band con cui Bruce torna a lavorare, registrando tutte le tracce nella sua stessa casa in New Jersey. L’album contiene nove brani tutti scritti da Springsteen, e tre leggendarie composizioni degli anni ’70 finora inedite: “Janey Needs a Shooter”, “If I Was the Priest” e “Song for Orphans”.

“Letter To You” è la prima performance di Bruce Springsteen insieme a The E Street Band dal tour di “The River” del 2016. “Amo l’essenza quasi commovente di Letter to You – ha dichiarato Springsteen in merito al nuovo album – “E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”. Se i fan del Boss gioiscono perché finalmente possono ascoltare le nuove canzoni della leggendaria rockstar, saranno ancora più contenti nello scoprire che le sorprese non finiscono qui!

Bruce Springsteen Letter To You: esce oggi il ventesimo album in studio del Boss

Bruce infatti ha voluto celebrare il suo ventesimo lavoro musicale regalando ai milioni di rocker nel mondo anche il suo film-documentario. “Bruce Springsteen’s Letter To You” è infatti il documentario dedicato al nuovo disco, svelando i retroscena del processo creativo che ha portato alla realizzazione di Bruce Springsteen Letter To You. Disponibile da oggi in esclusiva su Apple Tv+ – la nuova piattaforma streaming Apple – il documentario mostra infatti Springsteen mentre registra l’album live insieme a The E Street Band. Diretto da Thom Zimny e scritto dallo stesso Bozz, il film-docu è proprio un tributo a The E Street Band, alla musica rock e al ruolo che quest’ultima ha avuto nella vita della rockstar.

La carriera in studio di Bruce Springsteen si estende lungo un arco di oltre 40 anni e ha avuto inizio nel 1973 con “Greetings from Asbury Park, NJ”. Il cantautore ha vinto 20 Grammy Awards, 1 Oscar e 1 Tony Award, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, ha ricevuto un Kennedy Center Honor, ed è stato nominato “Person of the Year” da MusiCares nel 2013. Nel settembre 2016 sono usciti la sua autobiografia “Born to Run” e l’album pensato come accompagnamento al libro, “Chapter and Verse”, mentre nel novembre 2016 Springsteen è stato premiato con la Presidential Medal of Freedom.

Dall’ottobre 2017 al dicembre 2018 si sono tenuti i memorabili 236 show di “Springsteen on Broadway” al Jujamcyn’s Walter Kerr Theatre, spettacoli che sono poi diventati anche uno speciale Netflix e un album contenente la colonna sonora. Nel 2019 Bruce Springsteen ha pubblicato “Western Stars” (PLATINO in Italia), primo album in studio a 5 anni di distanza dal precedente, e insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny ha co-diretto “Western Stars”, la versione cinematografica dell’album realizzata insieme a Warner Bros.