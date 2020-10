La bella attrice non rinuncia alle buone vecchie abitudini

L’attrice 30enne, vincitrice di un Oscar, durante l’ultimo episodio del podcast Absolutely Not di Heather McMahan ha raccontato dei pigiama party che organizza con le sue amiche. La Lawrence ha ammesso di vedersi con la sua migliore amica almeno una volta alla settimana e che questa spesso e volentieri resti a dormire a casa sua per uno sleepover tutto al femminile. “La mia migliore amica è passata a casa a salutarmi – racconta Jennifer – abbiamo cenato insieme e poi è rimasta a dormire. Mio marito ha dormito nella stanza degli ospiti”.

Un marito davvero comprensivo, Cooke Maroney, famoso gallerista americano. I due si sono conosciuti ad inizio 2018 e sono convolati a nozze a Rhode Island nell’ottobre del 2019 in una cerimonia privatissima. Jennifer ha anche detto: “Io e la mia più grande amica facevamo sempre pigiama party quando eravamo più giovani, poi lei si è sposata. Io avevo 24 anni e pensavo ‘Beh, ho capito. Cambierà. Ti sposerai. Non ci vedremo più così spesso’ ma lei mi promise che non sarebbe successo. È sposata da sette anni ormai e ancora ci vediamo e facciamo dei bellissimi pigiama party solo noi due”.

Durante l’intervista, Jennifer ha anche parlato del suo matrimonio. “Non vedevo l’ora di sposarmi. Mi sentivo di aver trovato la persone giusta con cui passare il resto della mia vita, con la quale avere dei figli. Lui mi rende felice e sicura di me stessa. Quando qualcuno ti rende insicuro, si innesca una ricerca continua di voler provare di essere il contrario e non fa bene”, ha detto. “Io mi sono ritrovata con lui, è una relazione sincera”.

Riguardo la sua pausa dal mondo dello spettacolo la Lawrence ha raccontato: “Sono riuscita a concentrarmi su cose a cui sono appassionata che non riguardano il cinema. La politica, ad esempio e ho davvero conosciuto me stessa. “Ho incontrato qualcuno, mi sono innamorata e ho iniziato una nuova vita a New York. Ho fatto cose che in realtà non pensavo di poter fare. Vivevo in continua ansia, mi innervosivo prima di andare al ristorante o mi sentivo come se non potessi entrare in un bar. Poi ho reagito, e l’anno scorso le ho fatte tutte. Sento che ora la mia vita è più completa.”