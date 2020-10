Addio ai lunghi capelli ricci per la fidanzatina d’America

Per Camila Cabello capelli corti e mossi. La cantante, 23 anni, ha un look completamente nuovo e lo adora. Invidiatissima da tutti i suoi fan per i suoi lunghissimi e fluenti capelli scuri ha deciso che era il momento di darci un taglio. La vediamo in un post su Instagram con un taglio corpo all’altezza delle spalle. “Ho avuto i capelli lunghi per tutta la vita, è ora di far passare un po’ d’aria su queste spalle”, scrive la Cabello sotto la foto scattata dal fidanzato Shawn Mendes, cantautore 22enne.

Camila sorride dolcemente alla telecamera mentre mostra il nuovo taglio “long bob” con la frangia e il suo riccio naturale. I suoi tantissimi fan sono impazziti alla notizia e hanno riempito la pop star di complimenti per questo suo audace cambio di look. Poco dopo aver debuttato il suo nuovo look, Camila ha pubblicato una dolcissima foto con Mendes, in cui i due si stringono in un romantico abbraccio.

Camila Cabello capelli: anche il fidanzato approva il nuovo look

La coppia Mendes-Cabello non si è mai nascosta dai riflettori. Anzi, i due giovani artisti hanno sin da subito condiviso il loro amore reciproco sui social media. Proprio il mese scorso, quando Mendes ha condiviso un frammento della sua hit Wonder” su Instagram, Cabello, ha espresso parole davvero dolci per il suo boy. “@shawnmendes, che meraviglioso regalo ha fatto al mondo. Ha realizzato questo album con ogni singolo pezzo della sua anima, del suo spirito e della sua essenza con le intenzioni più pure.”

Il 23 novembre su Netflix arriverà il primo documentario su Shawn Mendes: In Wonder. Il film segue il viaggio di Mendes alla scoperta di sé stesso durante la sua carriera musicale in continua evoluzione. La pop star, offre ai fan uno sguardo approfondito nella sua vita privata, sia in casa che durante i tour internazionali. E non perde occasione per dimostrare a tutti nuovamente l’amore che prova per la fidanzata Camila. “Tutte queste canzoni riguardano te. – le dice – Sono tutte… sempre… state su di te”.

