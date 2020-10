La cantante Iva Zanicchi racconta a Verissimo di com’è stato per lei il lockdown

“Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”. Iva Zanicchi parla per la prima volta a Verissimo del grave un problema di salute che ha colpito nei mesi scorsi il suo compagno Fausto Pinna. Se già per molti italiani i mesi di marzo e aprile sono stati vissuti all’indice dell’incertezza e della preoccupazione, per la Zannicchi ancor più a ragion veduta.

Ai microfoni del talk show confida: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”. Una situazione non facile in un contesto inedito, in cui Iva ha dovuto tirare fuori tutto il coraggio necessario.

Ariana Grande: prima Presidente donna degli U.S.A. | LEGGI

Dua Lipa: concerto in Italia rinviato a causa del Coronavirus | LEGGI

Iva Zanicchi Verissimo: la cantante racconta del suo lockdown

La cantante, conosciuta oltre che per la sua voce per la sua simpatia travolgente e positività dice: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere” e aggiunge: “Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”.

La positività di Iva Zanicchi è sicuramente d’ispirazione in questo momento storico: ci si augura che la forza di reazione della cantante passi davvero al pubblico, e che nei prossimi mesi ci si ricordi di lei e del suo esempio di fronte ad una situazione assolutamente inedita ed imprevedibile.

Harry: tutte le ex che non volevano diventare Principesse | LEGGI