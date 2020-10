Con un fasciantissimo mini abito verde

Sabrina Ferilli incarna appieno la bellezza e la sensualità tipicamente italiane e mediterranee. Capelli scuri, curve morbide, pelle ambrata, la sua avvenenza è quella nostrana, tipica, calda, apprezzata in tutto il mondo. Il suo carattere estroverso, sicuro, deciso ma anche ironico non fa altro che confermarlo. Insomma, a 56 anni, Sabrina è ancora molto presente nell’immaginario del bel paese.

L’inverno sta arrivando, il cielo si ingrigisce, arrivano le pioggie. La situazione è incerta e difficile, ma Sabrina, che è consapevole della sua bravura e del suo fascino magnetico, sa come darci una mano: portando l’estate nelle nostre case. Come? Con un abitino verde con disegni di palme che le sottolinea con decisione vita e il seno e ne illumina l’incarnato ancora abbronzato.

Lo ha sfoggiato a Tu Si Que Vales, su Canale 5. Tra lei, che fa parte della giuria, e Belen Rodriguez, nella schiera dei conduttori, pare si sia delineata in queste settimane una benevola sfida a colpi di outfit, che va tutta a beneficio dei telespettatori. A volte a vincere la gara della sensualità è la showgirl argentina, altre invece a primeggiare è la romana. Questo mini abito vivace e colorato ne è la prova.

Sabrina Ferilli Tu Si Que Vales: le sue scelte di stile scaldano il cuore

Le due donne, la settimana scorsa, avevano addirittura deliziato il pubblico con un passo a due improvvisato. A completare il look “da spiaggia” della Ferilli un paio di scarpe con il tacco verdi e la solita cascata di capelli scuri a incorniciarle il sorridentissimo volto. Non vediamo l’ora di scoprire le scelte di look della prossima settimana!

P.L.