Il regista Justin Lin tornerà a sorprenderci

Sfortunatamente per i fan, la saga “Fast & Furious” sta per giungere alla fine: mancano solo altri due film, il decimo e undicesimo della serie, che saranno diretti da Justin Lin. Il nono episodio sarà rilasciato nel maggio 2021, rimandato di oltre un anno a causa della pandemia. L’avventura era iniziata dieci anni fa, con come protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Paul Walker.