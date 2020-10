Hans Zimmer rimanda al 2022 le date previste a Milano e Bologna

A causa della situazione sanitaria globale, le due imperdibili date di Hans Zimmer vengono posticipate a mercoledì 30 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano e giovedì 31 marzo 2022 all’Unipol Arena di Bologna. “Mi sarebbe davvero piaciuto suonare dal vivo per tutti voi in Europa con la band, la nostra orchestra ed il nostro coro, abbiamo preso una decisione difficile posticipando il tour fino al 2022. Siamo tutti convinti che questa è la soluzione migliore per offrirvi, ed offrirci, una sicura e fantastica esperienza per tutti. Ci vediamo nel 2022!”

Hans Zimmer ritornerà in Italia insieme alla band, orchestra e coro con l’Hans Zimmer Live The New Experience Europe Tour 2022, lo spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera, come “Il re leone” e brani più recenti come “Dunkirk”. Proporrà inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti dal vivo.

Il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, dà inizio alla sua carriera artistica nei primi anni ‘80 a Francoforte, in Germania, suo paese di origine, suonando prima il pianoforte, poi le tastiere e i sintetizzatori. Hans Zimmer vanta una lista incredibile di riconoscimenti: nel 1995 vince un Premio Oscar nella categoria Miglior colonna sonora per Il re leone, celebre film d’animazione Disney, due Golden Globes, il primo per il medesimo lungometraggio mentre il secondo per la Miglior colonna sonora per Il Gladiatore (2001), quattro Grammy Awards e tre Brit Awards.

In aggiunta a questi importantissimi premi, riceve un numero considerevole di candidature per aver curato le colonne sonore di film come Inception di Christopher Nolan, Sherlock Holmes, Rain Man, Qualcosa è cambiato, La sottile linea rossa e Il principe d’Egitto, film d’animazione della DreamWorks. Nel 2003, la ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) gli conferisce il premio Lifetime Achievement per i suoi impressionanti risultati. L’artista ottiene anche una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame nel dicembre del 2010.

Il suo stile, preso d’esempio da numerosi compositori della nuova generazione, è inconfondibile e caratterizzato da temi eroici, ottoni ed archi dal carattere epico, accompagnati dai cori e, talvolta, arricchiti da effetti elettronici. Per i suoi lavori Zimmer si basa sulla ricerca di suoni meno tradizionali, più elettronici e campionati. Una svolta consistente arriva con una delle sue più celebri realizzazioni, la colonna sonora del film Il Gladiatore, il cui brano “Now We Are Free”, con la voce della straordinaria Lisa Gerrard, rappresenta una delle composizioni più riconosciute al mondo e un capolavoro indiscusso, con oltre 91 milioni di streaming su Spotify.

Oltre che alla cinematografia, l’artista si dedica spesso ad altri settori, realizzando composizioni anche per il mondo dell’intrattenimento e dello sport. Nel 2014 firma l’inno ufficiale del Tomorrowland, uno dei più celebri festival di musica elettronica, mentre nel 2018, in occasione dei Mondiali di Calcio in Russia, scrive, insieme a Lorne Balfe, il tema ufficiale per la FIFA, dal titolo “Living Football”. Nello stesso anno è autore della colonna sonora per il film Widows, diretto da Steve McQueen, regista con il quale aveva già lavorato per la pellicola 12 anni schiavo.