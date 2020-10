Il nuovo singolo Positions è subito nº1

Ancora una volta Ariana Grande si conferma l’attuale regina indiscussa del pop. Il nuovo singolo Positions, infatti, è stabile al nº1 della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di stream. Un risultato eccezionale raggiunto in soli tre giorni, da quando il singolo è stato pubblicato. Anche il video ufficiale ha conquistato il pubblico, stabile al nº9 delle Tendenze con oltre 34 milioni di views.

Diretto da Dave Meyers, vede Ariana Grande nei panni della prima Presidente degli Stati Uniti donna, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa Bianca. La vincitrice del Grammy ha interpretato il brano in un video di quasi tre minuti in quello che sembra un vero e proprio omaggio alll’iconica Jackie Kennedy.

Nel weekend la popstar ha anche annunciato che il sesto attesissimo album – che avrà lo stesso titolo del singolo Positions – verrà pubblicato questo venerdì 30 ottobre. L’uscita del disco – composto da 14 tracce – era stata rivelata dalla stessa Grande qualche giorno fa quando, su Twitter, aveva scritto: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese”, mandando in visibilio i milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Mentre si aspetta l’attesissima pubblicazione, è possibile già preordinare l’album a questo link: https://www.arianagrande.com/

L’ultimo disco dell’artista, “thank u, next” è stato pubblicato nel 2019 e ha esordito al nº1 della Billboard Chart. La cantante è stata protagonista assoluta di questa primavera. Con Justin Bieber, ha pubblicato il brano “Stuck With U”. Il ricavato è andato alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19. Poi ha partecipato a “Rain On Me” di Lady Gaga, che ad oggi conta oltre 237 milioni di views su YouTube e quasi 407 milioni di stream su Spotify.