Fedez e Chiara Ferragni aiutano le realtà locali con impegni concreti

I Ferragnez da quando è iniziata la pandemia sono sempre stati in prima linea in quanto ad aiuti concreti. Prima la raccolta fondi per la costruzione di un reparto di terapia intensiva, poi l’appello di Fedez ai colleghi musicisti per salvare il mondo della musica. Adesso Fedez e Chiara Ferragni aiutano le realtà locali cercando di dare un ulteriore contributo concreto, dunque hanno deciso di trascorrere un weekend speciale tra i boschi.

Fedez e Chiara Ferragni aiutano le realtà locali e decidono di passare il fine settimana a caccia di tartufi. Marito e moglie hanno trascorso alcuni giorni tra le valli d’Asti alla ricerca del tartufo bianco. La coppia si è presentata a Costigliole d’Asti, presso la Casa del Trifulau, dove dopo una lezione sui tartufi Fedez e Chiara sono stati accompagnati nel bosco alla ricerca di tartufi bianchi. La caccia si è rivelata propizia, infatti, grazie all’aiuto del cane da tartufo, Lizzy, sono riusciti a scovare un tartufo da 45 grammi.

Fedez e Chiara Ferragni aiutano le realtà locali: un weekend a caccia di tartufi

Il tutto è stato documentato tramite le Instagram stories in cui entrambi hanno raccontato la loro esperienza. Ma nessuna sponsorizzazione, l’unico scopo della gita fuori porta era sostenere e far conoscere tutte quelle realtà italiane messe in difficoltà dalla pandemia. “Non è adv, ma un semplice supporto a fantastiche realtà locali italiane” hanno scritto sui social.

Fedez, inoltre, a proposito delle realtà in difficotà a causa dei nuovi decreti si è detto “inc*****o, spaventato e confuso”. E questi sentimenti contrastanti l’hanno spinto a voler intraprendere un progetto volto ad aiutare il mondo a lui più vicino, quello della musica. “Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare.” ha commentato sui social. I coniugi, grazie alle loro possibilità e alla loro influenza, stanno dando aiuti concreti alle realtà italiane.

