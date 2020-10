Michelle Hunziker ha criticato le decisioni prese contro la diffusione del Covid-19

“Oggi mi sono svegliata pensierosa… penso a tutti coloro che devono richiudere le loro attività”. Queste le parole di Michelle Hunziker pubblicate questa mattina su Instagram. La bella conduttrice appena svegliata ha voluto codividere con i suoi quasi 5 milioni di followers, e con tutta l’Italia, i suoi dubbi e le sue preoccupazioni in merito alle recenti restrizioni imposte dal governo nel nuovo DPCM per frenare la seconda ondata di Covid-19. Tra le varie decisioni, anche quelle di chiudere bar e ristoranti alle 18.

Come prevedibile, questa stretta non è andata giù ai tantissimi lavoratori italiani che – vivendo in balia del temibile e nascosto virus – hanno paura di non arrivare a fine mese. Una paura che dilaga diffondendo l’angoscia di non riuscire a pagare i propri dipendenti e di non avere nemmeno uno stipendio per se stessi, necessario per mantenere la propria famiglia. La decisione del governo però non è piaciuta nemmeno a numerosi personaggi pubblici che in queste ultime ore stanno dichiarando la loro vicinanza al mondo della ristroazione e dello spettacolo – altro mondo gravemente colpito dalle restrizioni del virus.

Michelle Hunziker contro DPCM: “I nostri bar sono in estrema difficoltà”

Tra le varie figure pubbliche, anche quella di Michelle Hunziker che questa mattina ha pubblicato su Instagram una lunga riflessione sull’attuale situazione di emergenza. “Sono un assidua frequentatrice di ristoranti, li amo, li promuovo anche molto sui miei social perché amo le eccellenze italiane e non ho MAI smesso di andarci proprio perché credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro paese”, scrive Michelle. “I nostri bar” – continua la svizzera – “che tanto ci contraddistinguono e ci invidiano da tutto il mondo e tutte le altre attività che ora si ritrovano a dover chiudere dalle 18.00 o del tutto… sono in estrema difficoltà”.

Tra i colpiti dal nuovo dpcm anche il marito Tomaso Trussardi che dovrà abbassare anche lui anticipatamente la serranda del suo Trussardi alla Scala. La Hunziker quindi non è affatto contenta della drammatica situazione. E infatti, nonostante si renda conto della estrema complessità e delicatezza in cui il governo si trova a lavorare, conclude la sua riflessione con una richiesta di aiuto e di comprensione. “Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti, ma con FORZA chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento… nel cercare di contenere il virus…non bisogna però morire di fame…”

Ovviamente la foto ha ricevuto numerosissimi commenti di ringraziamento e di ammirazione nei confronti di Michelle. Moltissimi utenti su Instagram inoltre hanno sfruttato l’occasione per raccontare le loro testimonianze degli ultimi mesi, descrivendo le difficoltà quotidiane in tempi di pandemia. Ai vari commenti di ringraziamento si sono però anche aggiunti le altre fascie della società che sono state colpite dalle restrizioni, chiedendo di non essere dimenticate.