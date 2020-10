Noi di Rumors.it abbiamo incontrato lo Chef che ci ha detto che…

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di riaprire l’accademia da martedì 27 ottobre. Le lezioni ai dieci giovani studenti (tutti tra i 18 e i 23 anni) saranno godibili su Sky e NOW TV. La seconda edizione di “Antonino Chef Academy” è di produzione Endemol Shine Italy per Sky. Si tratta di una gara per conquistare il posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Il percorso formativo sarà fatto di un percorso fatto di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, anche in location esterne, in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di essere all’altezza del posto.

Le prove dell’accademia vedranno ogni allievo realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni dello chef e del sous chef Simone Corbo. Al termine verrà assegnato un voto, la cui somma andrà a determinare la classifica finale: colui che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l’accademia. Tornano le 3 tipologie di prove sulle quali gli chef in gara dovranno sfidarsi: tecniche di cucina, test fuori sede e test di approfondimento. Noi di Rumors.it abbiamo incontrato Cannavacciuolo e questi sono i segreti che ci ha rivelato.

Antonino Chef Academy 2: l’intervista

Nel suo ristorante confluiscono due culture: quella piemontese e quella napoletana. Abbiamo quindi chiesto alllo Chef come è riuscito a conciliare questi due atteggiamenti e se c’è un piatto che rappresenta entrambe le tradizioni. Antonino ci ha risposto: “La cucina è fatta di ingredienti perciò nascere in Campania e finire in Piemonte è stata una fortuna: sono due regioni importanti nel mondo del cibo. Con ingredienti sani e buoni è facile cucinare. Il piatto che mi rappresenta di più è il tonno vitellato, ovvero la rivisitazione della tradizione del vitello tonnato. Sono state invertite la parte solida e cremosa. Il piatto è molto apprezzato e viene aggiornato ogni anno.”

Altra nostra curiosità riguarda i giovani partecipanti: escono da scuole preparatorie, quindi la tecnica c’è, ma possiedono anche la disciplina? Cannavacciuolo ha dipanato i nostri dubbi: “Quando si va in una accademia è l’ambiente che ti forma. Uso spesso la similitudine del calcio: un calciatore in una squadra funziona e in un’altra no. Così è la cucina: l’armonia deve fare da padrona. Se il maestro si prende cura dei giovani, loro danno di più. Una volta per esempio avevo preso di mira un ragazzo giapponese perchè era distratto. Man mano che lo rimproveravo però notavo che non migliorava, si spegneva. Un giorno ho iniziato a fargli dei complimenti. È cambiato tantissimo e alla fine l’ho tenuto con me per tre anni. È importante fermarsi e cambiare strategia, da qui nasce il vero allenatore”.

Cannavacciuolo ha aggiunto inoltre che l’accademia è un luogo magico, dove i giovani hanno la possibilità di migliorare a livello pratico e teorico. L’obiettivo è farli entrare nel mondo dei ristoranti stellati, che in Italia sono pochissimi, circa trecento. Il livello dei ragazzi che sono stati presi è già alto, ma hanno bisogno di qualcuno che proponga loro degli esempi per migliorare, devono essere accompagnati per mano per crescere. Infine assicura che tutte le puntate sono state girate rispettando le norme di sicurezza e nella produzione non è stato rilevato nemmeno un caso di positività al Covid.