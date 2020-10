Da domani su Amazon Prime “Famoso” il film di Sfera Ebbasta

Noi di Rumors.it abbiamo incontrato il team di Sfera Ebbasta, che ci ha mostrato l’anteprima del suo nuovo film, “Famoso”. Da stanotte, 26 ottobre, mezzanotte, assisteremo a un progetto tanto grande quanto ambizioso, pronto a conquistare il pubblico oltre oceano, in particolare latino americano. Dopo 3 anni di silenzio e numerosi singoli certificati platino, Sfera Ebbasta è pronto con “uno dei progetti più ambiziosi e internazionali della storia della nostra musica”, ha affermato Shablo, dj e produttore di Sfera.

“Abbiamo sempre cercato di superare l’asticella” – afferma Shablo – “nel primo album Sfera ha collaborato con la scena europea, in particolare con i rapper francesi. Dopo il secondo album ha iniziato a collaborare con rapper tedeschi e statunitensi. Con questo progetto, frutto di continui viaggi, confronti, esperienze con artisti internazionali ed etichette importanti, cercheremo di arrivare nell’America Latina, la quale ha già iniziato a pubblicizzare l’album”.

A cominciare da mezzanotte sarà infatti disponibile su Prime Video, il film. “Famoso-Il film”, è la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscire a cambiarla davvero.

Diretto da Pepsy Romanoff per Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, “Famoso” racconta la genesi del Re della trap ed è anche un modo per assistere alla lavorazione del nuovo album, in uscita in tutto il mondo il prossimo 20 novembre, entrando direttamente in studio con i protagonisti. “Dietro al mio lavoro, c’è anche quello di un gruppo di persone fantastiche ed estramente professionali” ha affermato il regista Pepsy, che seguendo Sfera fino a oltre oceano, ha effettuato le riprese.

Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la persona e i sacrifici fatti per passare dalle case popolari all’essere popolare, per diventare Sfera Ebbasta. “Siamo partiti da zero in quel famoso McDonald” afferma Charlie Charles “e già da quel momento, il desiderio di Sfera era quello di spaccare in tutto il mondo”.

Nel film si alterneranno filmati inediti della carriera di Sfera Ebbasta dagli inizi a Cinisello nel 2014 ad oggi. In “Famoso” saranno presenti i collaboratori più stretti, le persone con cui è cresciuto condividendo un percorso che non ha precedenti. Da sua mamma, a Charlie Charles, da Shablo ai diversi produttori, l’incredibile storia di un gruppo di ragazzi che voleva cambiare la musica e che in pochi anni l’ha cambiata davvero.

Per la prima volta queste testimonianze ci restituiscono un ritratto della persona, del ragazzo, che dalla periferia milanese è arrivato ai vertici di tutte le classifiche del paese e che oggi è il principale riferimento per la nuova scena musicale italiana all’estero. Toglie il fiato vedere nel film anche la stima artistica che giganti della musica mondiale hanno espresso per Sfera, con artisti che lo riconoscono come fratello, come un pari, come non era mai successo nel rap game italiano.

Jacopo Pesce, direttore di Island Records, ha affermato: “È la prima volta che un artista italiano venga valorizzato così anche all’estero. La canzone con J Balvin, per esempio, ce l’abbiamo pronta anche in lingua spagnola – afferma Pesce – ma è stato lo stesso J Balvin a insistere che la canzone rimanesse in italiano”.

Sfera racconta anche di non essere mai entrato nel forum di Assago fino alla sera in cui ci ha suonato per la prima volta. Proprio dal forum partirà con due speciali concerti anteprime il 13 e 14 settembre 2021, il suo nuovo tour live che toccherà le principali città del paese.

Il tour è prodotto da TridentMusic, e per la prima volta si impegnerà a garantire il rimborso dei biglietti acquistati in caso i concerti dovessero essere ulteriormente rinviati per l’emergenza coronavirus. Il CEO di TridentMusic, Maurizio Salvadori, ha spiegato che la data del nuovo tour è stata decisa nell’ipotesi che, nel peggiore dei casi, l’emergenza finisca il prossimo settembre. “Per come la vedo io, è anche un messaggio di speranza e ottimismo di cui tutti quanti hanno bisogno. Il fatto di non annunciare tour sarebbe stata un’alternativa, ma a me non sembra un bel messaggio”.