Il rapper lancia la sua capsule collection

Nuovo impegno per il rapper J-Ax. Questa volta però non si tratta di musica ma di moda! L’artista infatti si avventura ancora una volta nel mondo del fashion per firmare una personalissima Capsule Collection in collaborazione con lo storico brand di outwear Ciesse Piumini.

Oltre ad essere testimonial del brand, il cantautore e produttore firma tre capi di abbigliamento della nuova collezione Ciesse. E proprio il primo capo della Capsule Collection oggi, martedì 27 ottobre, viene mostrato da J-AX che, sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno SWIPE UP.

Il primo capo ad essere lanciato è lo Street Jacket (qui in foto), un piumino bianco con una stampa allover colorata. “Ciesse Piumini è un brand che amo molto perché l’ho scelto fin da ragazzo – dice J-Ax – sono felice di questa collaborazione e di condividere con il management dell’azienda Ciesse progetti che mi permettono di esprimere la mia creativita’ non solo in campo musicale”.

Già il singolo “Via di Qua” che ha visto J-Ax lavorare insieme a Mr Rain, aveva anticipato la collezione firmata dal rapper. Nel video, infatti, J-Ax appare con una t-shirt che riporta la stessa stampa colorata dello Street Jacker. Insomma quella del rapper è una vera e propria passione. Del resto l’artista non è nuovo al mondo della moda. Proprio due anni fa infatti aveva collaborato con il brand Vingino, firmando una collezione per ragazzi.