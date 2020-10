Torna Radio Milano International in FM grazie ad ADN Italia

Da lunedì 26 ottobre, la storica Radio Milano International, nata il 10 marzo 1975 grazie all’intuizione dei fratelli Borra, è tornata in FM dopo tre anni passati sul web. L’ADN Italia di Annibale Notaris diventa coeditore di Radio Milano International e ne permette la diffusione dei contenuti in buona parte della Lombardia, in DAB+ in Calabria e Sicilia e sul Digitale Terrestre in tutt’Italia.

Dalle 21.00 alle 06.00 sarà possibile seguire le trasmissioni di Radio Milano International sui 98.2 di Radio News a Milano, Como, Pavia, Monza, Novara, Bergamo e sui 98.3 a Verbania. H24 sarà invece possibile sintonizzare RMI in DAB+ in Calabria e Sicilia grazie al Mux ADN DAB+. Dall’01:00 alle 07:00 RMI sarà presente in TV sui canali nazionali 68 e 254 di BOM Channel e La Grande Italia. Lo ha annunciato Pierfrancesco Borra, figlio di Rino Borra e amministratore della società a cui fa capo Radio Milano International.

ADN Italia Radio Milano International, Pierfrancesco Borra: si riparte da Lombardia, Calabria, Sicilia

“Questa operazione – dichiara Pierfrancesco Borra – è dovuta alla lungimiranza di Annibale Notaris, editore poliedrico che ha compreso il valore del brand RMI e le sue potenzialità di sviluppo incentrate sulla storia leggendaria di una delle prime radio libere italiane. Contiamo di sviluppare accordi simili in altre regioni italiane per raggiungere, con la nostra programmazione, un pubblico sempre più vasto.”

E continua: “Per il ritorno in FM, facendo tesoro dell’esperienza e delle capacità del nostro station manager Adriano Ronchi, abbiamo realizzato un canale apposito che andrà ad affiancare i canali Classic e New Vibes. Tale canale sarà la sintesi musicale tra passato e presente di RMI che intende confermare le sue radici di black music station in tutte le sue sfumature con declinazioni Soul, Funk, R’n’B, Hip-Hop e Disco”.

Dal 2 novembre la programmazione di RMI vedrà protagonisti Davide Bucci “Master Freez”, Fabio Negri, Irene Lamedica, Stefano Lucarelli “Steve Dub” e Paolo Bardelli. A questi si aggiungeranno Bruno Bolla, Chris Anderson e Lucia Schillaci. Ogni domenica saranno trasmessi esclusivi DJ set incentrati sulla musica black prodotti da guest DJ nazionali ed internazionali. Radio Milano International è disponibile in streaming su www.radiomilano.international sull’app ufficiale, sui maggiori aggregatori radio e sugli smart speaker Amazon e Google.