Il coronavirus stravolge tradizioni decennali

La regina quest’anno ha deciso di non andare in chiesa, come da tradizione reale natalizia, nel tentativo di impedire la solita folla che si riunisce per l’affluenza annuale della famiglia. Tuttavia Sua Maestà sta ancora organizzando una riunione di famiglia a Sandringham, sperando che la Regola del Sei venga sospesa.

Il Principe Harry parla di razzismo: “L’ignoranza non è una scusa”|LEGGI

Gli assistenti reali stanno avendo difficoltà nel pianificare il programma della Regina durante le festività natalizie a causa delle restrizioni Covid19 in rapida evoluzione, ma ripongono le loro speranze su Boris Johnson e sui suoi ministri, sperando che consentano alle famiglie di festeggiare insieme. Mister Johnson ha mantenuto la promessa di sospendere la restrizione della Regola del Sei (dal numero massimo delle persone che si possono riunire) durante il Natale, anche se il blocco è stato esteso in molte aree durante le principali festività per altre religioni, tra cui la fine del Ramadan e il capodanno ebraico.

Per la famglia reale sarà un natale difficile

Una fonte reale ha dichiarato: “Seguiremo semplicemente la guida del governo”. Si è ipotizzato che la Regina potrebbe rimanere a Windsor quest’anno, ma fonti reali dicono che è troppo pignola per non portare avanti la tradizione di Sandringham. Non è chiaro quali reali, se ce ne saranno, saranno invitati a Sandringham se il numero di ospiti è limitato a sei. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono invitati a trascorrere il Natale ad Anmer Hall, la loro villa con 10 camere da letto nella tenuta di Sandringham, e anche altri probabilmente trascorreranno la giornata nelle loro residenze.

Coronavirus: il mondo dello spettacolo contro il nuovo Dpcm|SCOPRI

Nel frattempo, i funzionari del Palazzo stanno ancora cercando di affrontare una rivolta del personale. Si diceva che la Regina fosse furiosa il mese scorso dopo che è emerso che gli addetti alle pulizie, alla lavanderia e alla manutenzione nella tenuta di Norfolk si sono rifiutati di isolarsi dalle loro famiglie per settimane in vista del servizio per il periodo natalizio.

Meghan e Harry: un ulteriore segno di allontanamento|SCOPRI