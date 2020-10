La coppia Satta-Boateng potrebbe essere ai ferri corti. Questa la voce avanzata da Chi. Proprio il settimanale ha infatti fatto notare ai suoi lettori che la sera della partita del Monza – dove Boateng gioca – l’ex velina non era presente ma anzi, era andata a casa di un’amica. Un’assenza sicuramente importante dato che Melissa è sempre presente sugli spalti a tifare per l’amato marito.

In realtà questo è solo l’ultimo degli strani comportamenti della coppia, che si va ad aggiungere agli altrettanti indizi misteriosi che si sono accumulati nel corso dei mesi. Tornati dalla splendida vacanza in Sardegna infatti i due non si sono più fatti vedere insieme. L’ultima foto pubblicata dalla giovane coppia risale al 19 agosto, quando si sono mostrati al tavolo durante una romantica cena a Porto Cervo. Dopo quel giorno…niente!

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: da agosto i due non si fanno più vedere insieme

Da quella foto quindi, sia la Satta che Boateng hanno continuato a condividere la loro quotidinità senza mai più farsi vedere insieme. Unico elemento in comune: il figlio Maddox, che comunque nelle foto appare sempre ed esclusivamente con uno dei due genitori. Dai post dunque sembra proprio che la coppia di successo sia ormai scoppiata. La bella ex velina e il calciatore del resto avevano già affrontato un periodo di crisi nera, dal quale però erano riusciti ad uscire ancora più innamorati e uniti di prima.

Adesso invece sembra proprio che la rottura sia irreversibile. Da un lato, la sensuale Melissa sui social continua ad affascinare i suoi followers alternando foto del suo invidiabile fisico e scatti dei momenti allegri trascorsi con le sue amiche. Dall’altro, Kevin Prince aggiorna costantemente i suoi fan con foto relative alla sua carriera, attualmente approdata all’AC Monza, la squadra per cui ha da poco iniziato a giocare dopo aver lasciato la Fiorentina.

Dopo il rischio del divorzio nel 2019, poi rientrato, oggi tutti gli indizi fanno dire che l’amore sia ormai giunto ai titoli di coda. Già nel 2019 i due erano andati vicino al divorzio, ma poi Melissa ci aveva ripensato e tutto era tornato alla normalità. “Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”, aveva detto la Satta in merito al periodo buio tra lei e il calciatore. Che quel “domani” sia giunto?