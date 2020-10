Marra positivo al Covid: arriva l’annuncio social

La lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus si allunga ogni giorno di più. Il nuovo nome di oggi è quello del rapper milanese Marracash. L’annuncio della positività al virus, che si sta di nuovo diffondendo con estrema rapidità, è arrivato tramite i social. Tanti sono infatti i vip che hanno deciso di comunicare ai fan il triste annuncio della positività al Covid, tramite le loro pagine instagram.

Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, il rapper ha scritto: “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid (tranquilli sto bene e sono quasi guarito)”. Sotto la foto migliaia i commenti di supporto che arrivano sia dai fan, sia dai colleghi musicisti e non. Tra i commenti più in vista quello della cantante Elisa, con cui ha duettato nel brano “Neon”, in cui si dice orgogliosa del traguardo del discorso di platino.

Marracash positivo al Covid: “Tranquilli sto bene e sono quasi guarito”

Sul web aumentano, di giorno in giorno, gli annunci dei personaggi famosi. Molti quelli colpiti in maniera lieve, come nel caso del rapper Marracash, seguito da Alessia Marcuzzi che ha giustificato la sua assenza dalle Iene dicendo di essere positiva al test rapido. Anche Gerry Scotti aveva deciso di fare l’annuncio su Instagram, tranquillizzando i fan dicendo che sembrava una semplice influenza e che non era stato colpito da gravi sintomi.

Citiamo anche Valentino Picone, impegnato proprio in questo periodo nelle registrazioni di Striscia la Notizia insieme al “socio” di comicità Salvatore Ficarra. Dopo il responso positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito di quello molecolare, Picone è stato sotituito da Cristiano Militello. Un’epidemia che è tornata alla carica, ma almeno la condivisione social aiuta con il sostegno dei fan a distanza.

