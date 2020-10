L’appello di Valeria Marini: “Riaprite il Salone Margherita”

Chiude il Salone Margherita, storico teatro di Roma di fine Ottocento da cui passò anche Marinetti, ma noto ai più per essere stato la casa della compagnia di cabaret del Bagaglino. Nelle scorse ore, si sono susseguiti appelli di varie personalità del mondo dello spettacolo con l’intenzione di salvare la struttura. Su tutte, Valeria Marini è particolarmente provata da quanto accaduto alla struttura in via Due Macelli.

Ospite di Ogni Mattina su TV8, Valeria Marini sostiene: “Il salone Margherita è un teatro e un posto meraviglioso che ormai è chiuso da diversi mesi. Faccio un appello perché venga riaperto. In questo momento non si può ma più avanti quando tutti speriamo che la situazione migliori e faranno riaprire tutti i cinema e i teatri lancio questo appello per il Salone Margherita che con il Bagaglino ha fatto tanti spettacoli di successo”.

Coronavirus: il mondo dello spettacolo contro il nuovo Dpcm |SCOPRI

Coronavirus: annullati i concerti milanesi di Francesco De Gregori |SCOPRI

Valeria Marini e il Salone Margherita: “Non lasciatelo morire”

La showgirl lo sottolinea anche nel corso dell’intervento su RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia condotto da Francesco Fredella. “Intanto, come tutti sanno, il Salone Margherita ha chiuso appena è scoppiata la pandemia. L’ultimo spettacolo andato in scena prima della chiusura è stato quello mio, La Presidente, scritto e diretto da Pingitore con tutta la compagnia stellare, una compagnia di ballo fantastico” racconta la Marini.

Prosegue dicendo che si dice pronta a scendere in campo e combattere: “L’appello mio è che non si può chiudere un teatro così importante e soprattutto in un momento così è doveroso per noi artisti scendere in campo.”

Marracash: il rapper positivo al coronavirus |SCOPRI

“Non lasciate morire il Salone Margherita, un gioiello liberty, unico in Europa, il teatro che ha ospitato spettacoli seguiti da milioni di persone. Un’icona, un luogo di culto. Deve continuare a esistere”. É quanto ha dichiarato all’Adnkronos la showgirl sarda. E ha aggiunto: “Vogliamo sostenere Pierfrancesco Pingitore, siamo solidali con lui in difesa della riapertura del Bagaglino”.