Dopo la rottura con la bella modella, l’attore è nuovamente single

Possiamo tornare a sognare: Brad Pitt è ufficialmente tornato single! Secondo Page Six, uno degli attori più amati del mondo ha concluso la sua relazione con la bella e giovane modella tedesca Nicole Poturalski. “È tutto completamente finito”, ha rivelato una fonte vicina ai due, che ha aggiunto: “In verità, la loro storia non è mai stata seria ed era destinata a finire”. Un particolare molto interessante, trapelato dalle rivelazione dell’insider, è che la relazione tra Brad e Nicole sembrerebbe essere in realtà finita già da tempo, ma tenuta nascosta per non far parlare troppo i giornali.

La storia tra i due aveva appassionato molto il pubblico internazionale. Lui, leggenda e sex symbol del cinema, lei, modella di 27 anni tedesca. Entrambi bellissimi, entrambi di grandissimo successo. La nascita ufficiale della coppia risale allo scorso agosto quando, l’attore 56enne è stato avvistato con Nicole nel castello francese in cui Brad si era sposato nel 2014 con l’ex moglie Angelina Jolie. Una visita che, secondo il The Sun, non era affatto piaciuta alla Jolie che era “furiosa” per il fatto che Brad avesse portato la modella in un viaggio romantico presso lo Chateau Miraval.

Brad Pitt Single: è finita la storia con la bella modella Nicole Poturalski

In realtà erano stati avvistati per la prima volta insieme a novembre durante un’esibizione dell’opera Nebuchadnezzar di Kanye West all’Hollywood Bowl. Si pensa che i due si siano incontrati in Germania al ristorante, Borchard, di proprietà del marito della Poturalski, Roland Mary. Eh sì, perché quando Nicole e Brad si sono conosciuti, la modella era sposata con l’imprenditore 68enne Ronald. In realtà i due sono tutt’ora sposati e hanno addirittura un figlio di sette anni. Successivamente a quell’incontro, Pitt è tornato più volte nel locale, fino a quando è scattato il colpo di fulmine con la bella Poturalski, che gli era stata presentata proprio da Ronald.

Del resto il matrimonio tra Nicole e Mary però è stato spesso definito “aperto”. “Roland è un tipo che la prende con molta filosofia. E’ stato sposato molte volte. Non è interessato a viverla negativamente o con gelosia. I due sono ancora sposati, ma potremmo descrivere la loro relazione come un matrimonio aperto”, aveva rivelato una voce vicina alla coppia. Questo quindi spiegherebbe il totale disinteresse di Ronald nei confronti dell’amoreggiamento tra la moglie e il sex symbol di Hollywood, lasciandoli vivere la loro passione. Una storia passionale che però ora è giunta a termine.

Attualmente Brad sta combattendo una vera e propria guerra contro l’ex moglie Angelina Jolie. I due separati dal 2016 sono in tribunale per stabilire chi avrà la custodia dei sette figli. La Jolie sembrerebbe essere determinata a strapparli al marito, che invece chiederebbe una custodia al 50%. Secondo quanto dicharato da alcuni report, Angelina starebbe facendo di tutto per togliere la possibilità a Brad di avere la custodia dei figli durante le festività. In particolare, le festività in questione sono il giorno del Ringraziamento e Natale. La lotta è sicuramente ancora lunga.