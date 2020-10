Esce il primo libro ufficiale della cantante

Elettra Lamborghini ne ha combinata un’altra! Dopo aver partecipato a numerosi reality in Italia e all’estero e aver sfornato una gran quantità di brani musicali in spagnolo e italiano, ha deciso di entrare anche nel mondo editoriale. Esce oggi, 29 ottobre, una graphic novel edita da BeccoGiallo in cui Elettra diventa un’eroina a fumetti.

“Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo” è il primo libro ufficiale della cantante. Si tratta di un fumetto per ragazzi divertente e autoironico. Sarà presentato il primo novembre da Elettra stessa durante il Lucca Comics, quest’anno totalmente in streaming. Sarà infatti possibile seguire dalle 15.30 la conferenza dal sito ufficiale dell’evento.

Elettra lamborghini e la dea del ritmo: di cosa parla la graphic novel

L’universo che abita Elettra all’interno del fumetto è diverso dal nostro, ma non cambia la sua attitudine: irriverente e chic, simpatica e spontanea, autoironica e giocosa. La stessa cantante è stata fin da subito entusiasta di tuffarsi nel mondo delle avventure illustrate. Ecco le sue parole: “Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l’idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna”. Nonostante la grinta di Elettra, nel fumetto la protagonista dovrà affrontare una serie di difficoltà non da poco, che la vedranno però uscire vincente.

Per superare i numerosi ostacoli che le si porranno innanzi, Elettra sarà costretta ad affrontare le ballerine di twerkin’ devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà la nostra eroina a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo? Senza dubbio! Tanto è vero che la maggior parte dei suoi brani ha già raggiunto la vetta del disco di platino e le sue performance di danza continuano a far impazzire il web.