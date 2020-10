Silvia Toffanin morta mamma: si è spenta sua mamma Gemma Parison

È morta Gemma Parison, la mamma di Silvia Toffanin

Grave lutto per Silvia Toffanin: la mamma, Gemma Parison, malata da qualche mese è morta nella giornata di ieri. La donna, oltre a Silvia, ha lasciato il marito e un’altra figlia, Daiana. Bidella in una scuola, con la figlia aveva un rapporto molto stretto, sebbene la stessa Toffanin abbia sempre mentenuto riservata la propria vita privata.

Anche la redazione di Verissimo, la trasmissione condotta da Toffanin, si è immediatamente unita al cordoglio, con un post su Instagram: “Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”, si legge.

In una rara intervista concessa al settimanale Grazia, la Toffanin aveva raccontato qualche dettaglio in più sulla sua infanzia, ricordando con tenerezza i momenti trascorsi con la mamma e il papà. Cresciuta a Cartigliano, in un piccolo paese del Vicentino, la bella conduttrice ha avuto la fortuna di passare la sua giovinezza con i genitori e i nonni, che abitavano proprio accanto a lei.

E quando, appena 18enne, aveva deciso di trasferirsi a Roma per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo, sua madre non ha esitato a darle il suo supporto. “Vai, viaggia. Non fare come me che sono rimasta qui”, le ha detto mamma Gemma. Con la consapevolezza di avere una famiglia solida alle spalle, grazie anche all’amore e alla fiducia che i suoi genitori le avevano dato, Silvia non ha avuto paura di affrontare le situazioni che la aspettavano. Oggi Silvia è felice accanto al suo compagno, Piersilvio Berlusconi, e ha due bambini, Lorenzo e Sofia.

