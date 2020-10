Il piccolo Mimmo dei Cesaroni è diventato grande… e avvenente

È proprio vero che “il tempo vola”. Era il lontano – anche se non sembra – 2006 quando in televisione debuttava I Cesaroni, una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano. Sono quindi passati ben quattordici anni da quando Federico Russo è apparso sugli schermi del Bel Paese nei panni di Domenico Cesaroni. Nonostante il suo debutto nel mondo della recitazione risalga al 2004, Russo è stato per anni identificato come Mimmo, il più piccolo dei Cesaroni, con gli occhioni verdi e le guanciotte piene. Bene, oggi Federico è cresciuto e il cucciolotto della televisione italiana è diventato un bellissimo ragazzo proiettato verso il successo.

Indubbiamente I Cesaroni hanno spianato la strada al giovane Federico che, infatti, ha continuato a lavorare sul piccolo schermo, diventando con gli anni un affascinante ragazzo. La svolta nella sua carriera è arrivata recentemente. Da quest’anno infatti Russo è protagonista di Curon, la nuova serie tutta italiana. Ambientata in Trentino Alto Adige – e più precisamente nel paesino omonimo- Curon ruota attorno a due gemelli milanesi e alle loro misteriose avventure nel tentativo di ritrovare Anna, la madre scompara.

Federico Russo serie tv Curon: dai Cesaroni a sex symbol

Nella nuova produzione targata Netflix, Federico ricopre un ruolo da protagonista assoluto, vestendo i panni di Mauro, uno dei figli gemelli di Anna. Così a soli 22 anni il giovane attore sta conquistando sia il pubblico italiano – ancora una volta – sia quello mondiale. Dell’incredibile successo Federico si reputa estremamente soddisfatto, ammettendo di aver creato il suo personaggio a partire dalla relazione che ha con i suoi cinque fratelli. Parlando della serie ha poi dichiarato: “Ho imparato ad amare la montagna. Per un attore quel silenzio è prezioso. Tornato a Roma, dopo 4 mesi e mezzo di pace, il traffico sul raccordo mi è sembrato così folle!”.

Diplomato in Scienze Umane, Federico è attualmente fidanzato con Giorgia, anche lei attrice e studentessa di medicina. Proprio parlando del suo futuro, il ragazzo ha rivelato: “Voglio diventare bravo nel mio lavoro e voglio avere una famiglia… Non voglio avere rimpianti. A settembre mi iscrivo all’Università perchè vorrei continuare gli studi. Mi spaventava l’idea di non poter conciliare tutto ma ho capito che ce la posso fare. Devo solo darmi delle priorità e smetterla di riempirmi di impegni come tendo a fare”.

Insomma, pare che Federico abbia davvero le idee chiare su cosa fare in futuro. Accanto alla carriera sul piccolo schermo però, il suo sguardo magnetico e il suo viso romantico costellato di lentiggini, gli hanno permesso di lavorare anche come modello. Una bellezza unica che sta facendo strage di fan su Instagram. Il ragazzo infatti conta quasi un milione di followers adoranti che, ad ogni post, non perdono l’occasione di riempirlo di complimenti.