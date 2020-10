L’amore secondo WILD

Dal 25 settembre è su tutte le piattaforme di streaming “Tè alla cannella”, nuovo brano di Alessandra Wild, in arte WILD. Un viaggio in macchina, una camminata a dicembre, il profumo sprigionato da un tè caldo: l’amore ha forme e odori molteplici, infiniti e bellissimi, e il nuovo brano di WILD dal titolo “Tè alla cannella” è proprio questo, una sequenza di fotografie e profumi che sanno della persona amata.

Spiega la giovane artista a proposito del nuovo singolo: “Sono in un universo parallelo in cui posso essere chi voglio io e dettare le mie regole, dove le parole mi arrivano come immagini un po’ a caso e spetta a me ordinarle cercando di comporre qualcosa di artistico, folle e non abitudinario con un filo di no-sense che rispecchia il mio carattere”.

Il videoclip di “Tè alla cannella”, diretto da WILD e registrato dalla PopMusicLabel, ha come protagonista l’artista stessa, lei soltanto, intenta a compiere movimenti dinamici e a tratti passionali, come mandare a fuoco un fiore, ballare e camminare in mezzo a un immenso campo fiorito.

Alessandra nasce il 15 maggio del 2001 in Svizzera (TI). Nel 2018 si esibisce nella finale del programma svizzero “Kids Voice Tour” davanti ad una giuria professionale come Patrick Fiori e Christophe Willem. Inoltre, ha partecipato nel 2016 al Musical di Romeo&Juliet. Avendo finito un percorso di composizione musicale vuole lanciarsi con la sua musica, una combinazione di sarcasmo e giochi di parole, trattando vari temi ricorrenti come gli amori in tutte le sue sfumature, per realizzarsi nel mondo musicale e far divenire la musica più di una passione/hobby.

Com’è nato “Tè alla cannella”?

Tè alla cannella è nato durante il lockdown, durante la quarantena, dato che era un po’ impossibile muoversi mi sono mossa un po’ con i miei pensieri, con le mie sensazioni, e molto semplicemente ho scritto giù quelle piccole grandi cose alla fine che mi mancavano, che avevo voglia di rivivere.

Il lockdown è stato un momento molto particolare per tutti. Come l’hai vissuto?

Sì, chiaramente era un momento anche particolare e intenso comunque però io nel mio piccolo ho provato a sfruttarlo, quindi penso anche a tante altre persone come me magari hanno provato a concentrarsi su se stessi, io in questo caso sulla musica, quindi ho provato a tirare fuori il meglio da questa situazione un po’ scomoda.

Un po’ scomoda infatti. Ecco, tu hai scritto anche a proposito di questo singolo che l’amore è un viaggio. L’amore è un viaggio in che senso? È una bella metafora, ma un viaggio verso qualcuno o alla scoperta di se stessi?

Sì, è un po’ entrambe le cose, quindi un viaggio alla scoperta di se stessi, quindi anche per riuscire ad accettare una persona al tuo fianco, devi prima riuscire a stare bene con te stesso, e allo stesso tempo mi piaceva anche l’idea del viaggio dell’amore in tutto il mondo. Mi piaceva l’immagine dell’amore nel Sahara, come l’amore a Pechino, una cosa che non ti abbandona mai.

Sempre legato a questo nuovo singolo c’è un video particolare, un video che ti vede anche come protagonista mentre tu realizzi dei movimenti particolarmente suggestivi. Come ti è venuta questa idea?

Appunto, essendo il mio primissimo esordio sullo schermo io non volevo troppo catalizzarmi sul risultato finale, però appunto proprio godermi il momento, godermi l’esperienza, conoscere anche un po’ tutto quello che ci sta dietro una videocamera, quindi anche il montaggio del video, per dire. Ho detto: “Buttiamoci, facciamolo, se escono cose belle – e soprattutto spontanee, perché era questo il mio intento – ci sta, teniamole, altrimenti ricominciamo”. E son partita con questa idea, e da lì è nato il video, ha preso forma.

Ha preso una bella forma. Tu tra l’altro sei giovanissima, del 2001, e hai partecipato a Kids Voice tour: come ricordi questa esperienza?

Penso sia stata veramente l’esperienza in assoluto più bella della mia vita, sia per l’evento in sé, sia per le persone che ho conosciuto, perché alla fine eravamo ragazzi provenienti da tutta la Svizzera, quindi anche il mix di culture e di lingue era strepitoso. Poi, è stato bellissimo anche potersi conoscere, confrontarsi con personaggi abbastanza importanti, e sapere che anche loro hanno tutto un lato umano, proprio come noi, che magari sullo schermo li hai sempre visti in una certa maniera, ed è stato bellissimo appunto ricevere consigli e conoscere anche le loro storie.

Ma in generale, visto che questo è anche il tema dei reality, che opinione ne hai? Anche di quelli più noti, come X Factor, The Voice.

Penso che partecipare a dei talent sia sempre una cosa bellissima, però non ci si deve focalizzare solo su quelli, nel senso non è un punto d’arrivo per me. Non è che, se vengo presa ad un talent, allora il talento ce l’ho. Mi piace perché di sicuro è una bella esperienza, ti arricchisce, ti arricchisce anche per quanto riguarda magari l’esibizione sul palco, per saperti muovere, però io non lo prendo come punto di arrivo.

E invece, prendiamo un grande classico come San Remo, che all’inizio da alcuni era considerato un punto di arrivo. Tu che rapporto hai? Lo vedi, lo segui? Cosa ne pensi?

Ti dirò, sì, lo seguo, non sono una super fan, però mi piace sempre guardarlo anche come una tradizione di famiglia. Ecco, poi se ci fosse l’opportunità di andarci, sarebbe una cosa wow.

Ah beh, certo, anche perché adesso c’è molto spazio per i giovani, perché giustamente tentano sempre di rivolgersi ad un pubblico giovane, e tu sei una giovanissima. Quindi sei positiva nei confronti del festival.

Assolutamente.

Abbiamo detto che sono i tempi dei reality ma sono anche i tempi dei social. Tu come ti approcci ad Instagram, etc. Li usi più per la tua vita di tutti i giorni o anche per veicolare dei messaggi, il tuo talento musicale?

Principalmente utilizzo Instagram, dove mi piace pubblicare. Faccio post inerenti alla musica, anche per me è molto importante adesso parlare con il pubblico, con le persone che ti ascoltano, attraverso i social, è una parte fondamentale. Anch’io devo ancora lavorarci un po’, però sto provando a promuovermi anche in quel senso, attraverso i social.

Comunque sei presente, e hai un bel rapporto con i tuoi folower. Sempre considerando il periodo storico, che non è particolarmente fortunato – e mi riferisco alla pandemia del corona virus – quali saranno i tuoi prossimi impegni e appuntamenti?

“Tè alla cannella” non esce come un singolo ma fa parte di un EP musicale, infatti nei prossimi mesi usciranno altre canzoni con i rispettivi video. Sono veramente super curiosa di vedere come continuerà questo progetto.