Mariacarla Boscono al centro del gossip: conquista passerelle e non solo

È una delle modelle italiane più famose e ricercate al mondo: Mariacarla Boscono, classe 1980, nata a Roma ma cresciuta tra il Kenya, gli Stati Uniti e l’Italia. Oltre ad aver soffiato 40 candeline, quest’anno festeggia anche 25 anni di una carriera in ascesa nel mondo della moda e dello spettacolo. Scoperta a 15 anni dall’agente Piero Piazzi, oggi la Boscono è una delle poche modelle italiane a potersi fregiare del titolo di “top”.

Mora con gli occhi neri e la carnagione pallida, la supermodella vanta attualmente 375mila followers su Instagram. Nella sua carriera ha lavorato per alcuni dei brand di moda più noti, da Roberto Cavalli a Bluemarine. E ancora: Gucci, Versace, Fendi, Yves Saint Laurent, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Burberry, Valentino, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger. Da sempre molto discreta e riservata, negli ultimi mesi Mariacarla è comunque al centro del gossip e dei pettegolezzi a causa della sua vita sentimentale.

Mariacarla Boscono chi è? I suoi amori e la sua carriera

Fisico androgino, occhi distanti e lineamenti lontani da ciò che canonicamente è “bello”: Mariacarla ha fatto dei suoi difetti il suo punto di forza, continuando a calcare le passerelle di tutto il mondo. Il suo profilo Instagram è più simile ad un portfolio che ad un diario personale, dal momento che lascia che a parlare siano i suoi scatti professionali, più che la vita privata. Della Boscono si sa che è madre di Marialucas, nata nel 2012 dal matrimonio con l’imprenditore Andrea Patti.

Ama i viaggi, la natura e la sua famiglia, a cui ha dedicato di recente un post per celebrare il suo compleanno. In tempi più recenti, è stata legata al rapper italo-tunisino Ghali, di tredici anni in meno di lei. La loro storia è giunta a capolinea lo scorso luglio, dopo una vacanza trascorsa insieme alle Maldive. Attualmente, Mariacarla appare sulle pagine di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre, che la ritraggono in dolce compagnia di Stefano De Martino.



Non solo Belen Rodriguez sembra aver voltato pagina dopo la separazione con l’ex marito. Stefano De Martino, infatti, è stato paparazzato a Milano in compagnia di Mariacarla Boscono, nove anni più grande di lui. La 40enne è la nuova fiamma del napoletano, e i due avrebbe trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige, qualche giorno fa. Sarà Mariacarla la donna pronta a rapire il cuore al bel ballerino?