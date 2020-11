La sua carriera è destinata a decollare

Il mondo l’ha conosciuta grazie a Ritratto della giovane in fiamme, onirico film del 2019 sull’amore tra due donne di Cèline Sciamma. Nicolas Ghesquiere, direttore artistico di Louis Vuitton linea donna, l’ha voluta nella sua fitta schiera di muse e testimonial. Adesso, Noémie Merlant sembra pronta a fare il grande passo, quello verso la fama internazionale.

Naso puntuto, occhi scuri, capelli castani. Asciutta e appuntita, Noémie ha stupito tutti per la sua intensa interpretazione. Classe 1988, ha sempre avuto una spiccata propensione per l’arte. Anche se la sua carriera è iniziata nel mondo della moda, il suo sogno è sempre stato il cinema.

Chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino? | LEGGI

Hugh Grant torna sulle scene | SCOPRI

Domenica 1 novembre alle ore 17.30 al Trieste Science+Fiction festival, che si è tenuto online, è stato presentato in anteprima nazionale il dolce e surreale Jumbo, scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, dopo essere stato proietatto al Sundance e alla Berlinale nella sezione Generation 14plus.

Suburra e la forza dei personaggi femminili | CLICCA QUI

Noémie Merlant film: dopo Ritratto della giovane in fiamme arriva Jumbo

Al centro della vicenda Jeanne (interpretata proprio da Noémie Merlant), una giovane donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l’esuberante Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora… Un film metaforico, che racconta una dolce, surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori.

P.L.

Foto: Ufficio Stampa Lucky Red