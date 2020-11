Il suo ultimo singolo è Quanto era bello

Daino è giovanissimo ma ha già le idee chiare: formazione classica e animo ribelle, è pronto a sfondare nella musica. Il cantautore polistrumentista, al secolo Niccoló Dainelli, classe 1999, è entrato questa estate nel team di Warner Chappell Music Italiana. Il suo futuro si prospetta luminoso.

A Rumors.it ha parlato della sua crescita, delle sue ispirazioni e del suo ultimo singolo, uscito il 23 ottobre.

“Quanto era bello è il mio ultimo singolo” esordisce, energico. “L’ho scritto questa estate, racconta di questa serata passata in compagnia di una ragazza. L’ambientazione è Milano. Non è una ballata, però è un pezzo un po’ nostalgico, il testo è dolce e malinconico, la musica invece è up: ho voluto mixare queste due cose”.

Milano, Toscana, Boston, Daino è giovanissimo ma ha già viaggiato tanto: “Ogni luogo ha la sua anima. Viaggiando si scrive” racconta. “Quando sono tornato dall’America mi sono reso conto che avevo vissuto dei luoghi diversi e dunque quello che scrivevo era diverso, più ricco. Alla Toscana sono molto affezionato, la amo moltissimo e la frequento spesso. Vivo però fuori Milano e in quello che scrivo c’è anche tanto la provincia, la periferia”.

A ispirarlo non solo i suoi luoghi, anche i libri, ma soprattutto la vita di tutti i giorni: “La vita quotidiana è alla base della mia ispirazione, è il succo di tutto quello che scrivo. Le cose vengono da fuori e vengono filtrate dalla mia creatività. I libri, anche. Mi piace molto leggere, ci sono autori che sicuramente mi hanno ispirato, come Murakami o De Carlo”.

Per quanto riguarda i suoi artisti preferiti: “Sono curioso. Mi piace ascoltare i generi più disparati, da Bob Marley alla trap. Hip hop, indie, dream pop. Nella mia adolescenza tanto rap italiano, ultimamente rap francese”. Ma la sua storia con la musica ha radici antiche: “Ho sempre suonato. Ho iniziato col clarinetto, era una specie di gioco per me. Ho iniziato a scrivere negli anni del liceo. Scrivere mi scaricava delle mie ansie e dei miei pensieri”.

Nel suo futuro, spera, ancora tanta musica, qualche esibizione live e soprattutto la voglia e la speranza di ispirare qualcuno con la sua arte.

P.L.