A Roma è deceduto il grande attore italiano per uno scompenso cardiaco

Ha incentrato la sua vita e la sua professione su un’ironia sempre molto arguta, a volte dissacrante, ma immancabilmente elegante. E quasi per uno scherzo ironico del destino Gigi Proietti ci lascia il giorno del suo compleanno, un compleanno importante, quello degli 80 anni. Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito nelle ore scorse da un grave scompenso cardiaco.

Che le sue condizioni fossero molto serie era già chiaro dalla giornata di sabato, ma la speranza era che il suo fisico robusto e la sua voglia di vivere potessero prevalere, avere la meglio sulla malattia. Invece all’alba è arrivato il triste annuncio: “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie” scrive la famiglia. Molto riservato sulla sua vita privata, Proietti era sposato dal 1967 con un’ex guida turistica svedese, Sagitta Alter, dalla quale ha avuto due figlie: Susanna e Carlotta, anche loro attrici.

Gigi Proietti è morto – una vita di successi

Gigi Proietti, all’anagrafe Luigi Proietti era nato a Roma il 2 novembre 1940 e 80 anni dopo è morto nella sua città. E’ stato un attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e insegnante italiano. La sua formazione teatrale hanno marcato in modo preciso il suo stile mettendo ben in luce le sue doti di affabulatore e trasformista, non a caso è considerato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano. A me gli occhi, please, è l’esempio di teatro-grafia che segnò uno spartiacque nel modo di intendere il teatro nel nostro Paese.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Sean Connery | LEGGI

La consacrazione cinematografica arriva invece nel 1976 con il celebre Febbre da cavallo, nel ruolo dell’incallito scommettitore Mandrake, che con il passare degli anni è divenuto un vero e proprio film di cult. In Tv è stato protagonista di svariate serie televisive di successo, prima fra tutte la serie RAI Il maresciallo Rocca iniziata nel 1996 e divenuta una delle serialità di maggior audience della televisione italiana.

Il mondo piange Sean Connery: i messaggi di colleghi e sostenitori | LEGGI

Ha avuto anche esperienze come cantante, facendo parte del gruppo musicale Trio Melody, insieme a Stefano Palatresi e Peppino di Capri, oltre che come poeta e scrittore. Alla fine del 2013, Proietti esordisce nella scrittura, pubblicando un’autobiografia intitolata Tutto sommato qualcosa mi ricordo. Alla fine del 2015, pubblica un nuovo libro, dal titolo Decamerino. Novelle dietro le quinte.

Domenica In: Giorgio Panariello sulla dolorosa perdita del fratello | LEGGI

Pur essendo legato in modo indissolubile a Roma, anche per il suo accento e la sua verve romana, Proietti era da parte di padre di origini umbre, figlio di Romano Proietti, di Porchiano del Monte, frazione di Amelia (TR) in Umbria, e della casalinga Giovanna Ceci, di San Clemente di Leonessa (RI) nel Lazio. Ironicamente Proietti, riferendosi al giorno del suo compleanno, era solito dire: “I bilanci? Sono abituato a farli tutti i giorni, quando arrivano gli appuntamenti importanti come i compleanni li ho esauriti”.