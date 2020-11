La notizia arriva su Twitter

É venuto a mancare la notte tra il 6 e il 7 novembre 2020 Stefano D’Orazio, batterista della storica band italiana dei Pooh. Il musicista aveva 72 anni. Ad annunciarlo Bobo Craxi, su Twitter, con un breve ma commovente messaggio: “Stefano, amico mio. Suona anche lassù”. Nulla si sa della causa del decesso. Alcune fonti riportano che D’Orazio era ricoverato in ospedale ormai da giorni.

Nato a Roma nel 1948, la sua passione per la musica ha radici lontane. Inizia a suonare la batteria al liceo. Passa di band in band, compiendo anche qualche piccola incursione nel mondo del cinema, come comparsa. É nel 1971 che arriva la svolta: entra a far parte dei Pooh, sostituendo Valerio Negrini.

Alla sua attività di batterista si affianca anche quella di scrittore di canzoni. Nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno, nel 2017, sposa la compagna di lunga data Tiziana Giardoni. Non aveva figli. Malgrado l’annuncio della sua perdita sia arrivato sui social in tarda serata il popolo dei social piange già la sua morte.

Notizia in aggiornamento

P.L.