“Noi non molliamo” dice Alfonso Signorini che inizia la puntata del Grande Fratello Vip annunciando l’annullamento del televoto. Si inizia subito parlando del provvedimento della scorsa settimana con protagonista Paolo Brosio e quello di stasera per Andrea Zelletta. “Non sono stato l’unico ad entrare e uscire, non fatemi fare nomi”, la frase di Brosio mette la pulce all’orecchio degli autori che vanno in cerca del colpevole. Andrea Zelletta, la scorsa settimana è uscito per 48 ore a causa di problemi personali, e dopo il suo ritorno in casa ha svelato alcune cose relative al mondo esterno, violando il regolamento.

Il provvedimento ha sospeso il televoto e durante la puntata viene riaperto con l’aggiunta dei nomi di Paolo Brosio e Andrea Zelletta, come punizione. Francesco e Tommaso scrivono una bella pagina di televisione confrontandosi sul ruolo delle rispettive mamme. Tommaso Zorzi racconta, con emozione, il rapporto speciale che lo lega alla sorella Gaia: “Nelle sue braccia mi sentirò sempre a casa”. E arriva la videochiamata a sorpresa: “Sono così orgogliosa di essere tua sorella” dice Gaia a Tommaso.

Nella puntata di lunedì Elisabetta Gregoraci è stata messa sotto accusa per il suo comportamento nei confronti di Pierpaolo. I due si sono scontrati spesso durante il corso della settimana e adesso è il momento di fare chiarezza. Lei dice: “Ho bisogno di un uomo” e lui ribatte “Se fossi il tuo uomo”, sottolineando il fatto che a lui l’amicizia non basta più. La loro storia non sembra avere però un lieto fine, perché lei dice di voler alzare nuovamente quei paletti che con fatica aveva abbassato. L’ingresso di Stefano Bettarini nei panni di massaggiatore, annunciato da Maria Teresa, porta una ventata di positività, ma che dura molto poco.

La faccia di Dayane Mello parla da sé. La modella infatti ha dei conti in sospeso con Bettarini, con cui ha avuto una storia lampo durante l’avventura dell’Isola dei Famosi. Volano scintille tra i due però il tutto si conclude con le scuse di Dayane. Giulia Salemi entra nel cucurio e incontra l’amico Tommaso Zorzi, che la presenta agli altri inquilini. Pierpaolo riceve, a sorpresa, il video del figlio Leonardo e si lascia andare alle lacrime di commozione. Un momento talmente emozionante da togliere le parole.

Il televoto è stato annullato quindi il Gf ha pensato ad un nuovo modo per far sbilanciare i concorrenti che dovranno fare un appello per chi vorrebbero che venisse salvato lunedì prossimo, tra i vip al televoto. I concorrenti dovranno convincere il pubblico a salvare un concorrente tra: Paolo Brosio, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Stefania Orlando. L’appuntamento è quindi per lunedì 9 per una nuova pazza puntata del Gf Vip.

