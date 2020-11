Stefano D’Orazio: incolmabile il vuoto lasciato nella storia della musica italiana

Il Coronavirus continua a mietere vittime e paura anche nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore ci ha lasciato Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, gettando nello sconforto tutta la musica italiana. Aveva 72 anni ed era ricoverato da giorni a causa della sua positività al Covid-19. Nelle ultime ore la situazione era ulteriormente peggiorata.

Per una crudele coincidenza, l’ultimo successo prima della sua scomparsa è stato proprio “Rinascerò, rinascerai”, dedicato a Bergamo, sua città adottiva martoriata dalla pandemia. A darne per primo notizia è stato l’amico Bobo Craxi che sui social ha scritto: “Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù”. Al suo tweet hanno fatto seguito migliaia di messaggi di persone che hanno voluto salutare con affetto l’artista.

Morto Stefano D’Orazio: il ricordo di chi lo amava

Su Twitter, Luca Bizzarri lo ricorderà per la sua risata: “Che dispiacere. Addio a Stefano D’Orazio. Che dispiacere. Non dimenticherò mai la tua risata a Camera Café. Mai”. “Ciao zio SDO, in questo giorno di grande sofferenza per tutti noi, io ti voglio ricordare così: alla tua batteria. Quella batteria infinita, grandissima, che è diventata il tuo simbolo: la batteria di Stefano D’Orazio! Ti ho voluto bene e tu ne hai voluto a me…buon viaggio” ha scritto, invece, Francesco Facchinetti.

Amaramente ironica, invece, Selvaggia Lucarelli: “È morto Stefano D’Orazio, uno dei tanti anziani improduttivi del Paese. Con il Pil dei Pooh saremmo usciti dalla crisi economica in due giorni”, riferendosi alla polemica che qualche giorno fa ha coinvolto il governatore della Liguria Giovanni Toti.

“È morto Stefano D’Orazio dei Pooh. R.I.P. Questo 2020 è una tragedia continua”, scrive il noto conduttore radiofonico Mauro Marino. Il dolore è aggravato dal pensiero del grande vuoto che l’artista ha lasciato nella storia della musica italiana: “Se n’è andato Stefano d’Orazio, batterista dei Pooh, gruppo che ha riempito le nostre anime di note indimenticabili. Condoglianze a Red Canzian, a Roby Facchinetti, a Dodi Battaglia e a tutti coloro che ne hanno amato i successi, parte della nostra vita da più di mezzo secolo”, ha commentato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Senza parole per la perdita di Stefano D’Orazio, storico batterista dei #Pooh, band che ha segnato la storia della musica italiana. Questo 2020 non finisce più di sconvolgerci. Buon viaggio #stefanodorazio. Un abbraccio grande a Tiziana, sua moglie” scrive la conduttrice Caterina Balivo. Il musicista non aveva figli e si era sposato nel 2017 con Tiziana Giardoni, nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno. Avendo dedicato tutta la vita alla musica, ha spesso dichiarato di non aver avuto modo di crearsi una famiglia.