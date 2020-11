Il tenerissimo gesto del sex symbol di Hollywood

Che Leonardo DiCaprio avesse un cuore d’oro era risaputo. L’attore, accanto alla sua straordinaria carriera, è sempre in prima linea quando si parla di beneficenza e attivismo ambientale. Numerosissime sono infatti le attività a cui ha preso parte volte, da un lato, ad aiutare i più deboli e, dall’altro, a tutelare il pianeta. Nel corso del tempo, DiCaprio ha infatti prestato il suo viso a innumerevoli campagne di sensibilizzazione nei confronti del cambiamentoo climatico, un fenomeno terribile che sta distruggendo la nostra Terra e la sua biodiversità.

In mezzo a questo suo filantropismo però a molti potrebbe essere sfuggito un aneddoto su Leo. Un gesto particolarmente dolce e sensibile che provoca indubbiamente qualche lacrimuccia per la tenerezza dimostrata dall’attore. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un salto nel tempo, tornando al 1997 quando un giovanissimo Leonardo DiCaprio stava prendendo parte, insieme a Kate Winslet, a una delle storie più romantiche e struggenti di sempre: Titanic. L’eccezionale fortuna che il film ha donato a Jack e Rose – oltre che creare un rapporto indissolubile tra i due colleghi – ha fortemente unito Leo e Kate alla tragedia del Transatlantico.

Regina Elisabetta: con Filippo pronta al “lockdown regale” a Windsor | LEGGI

Giorgio Panariello si racconta: “Io sono mio fratello” | SCOPRI

Leonardo DiCaprio Titanic: 30mila euro per aiutare l’ultima superstite

Un legame che è durato nel corso degli anni e che ha creato empatia soprattutto con i veri protagonisti della tragedia. Ed è proprio il gesto compiuto nei confronti di una dei sopravvissuti che Leo ha dimostrato il suo profondo rispetto per il Titanic e la sua storia. Protagnosita della vicenda è Millvina Dean, ultima superstite del drammatico evento del 1912. Millvina, che al momento della sciagura aveva solo due mesi, dopo una brutta caduta si era convinta nel 2006 a trasferirsi in una casa di riposo a Southampton, in UK. Le spese da affrontare per tali struttore però sono molto elevate e la signora Dean a stento riusciva a mantenersi con qualche autografo e la vendita di alcuni cimeli del Titanic.

Venuta a conoscenza di Millvina, una giornalista aveva reso pubblica la sua storia, appellandosi con tono di sfida ai due divi di Hollywood Leonardo e Kate, chiedendo un loro sostegno finanziario. Con grandissima sopresa i due attori, colpiti dalle difficoltà della signora Dean, hanno deciso di intervenire subito. Senza esitare, DiCaprio e la Winslet hanno infatti immediatamente aperto un fondo che, nel giro di poco tempo, ha raggiunto i 30mila dollari. La coppia ha così annullato qualsiasi debito di Millvina. Una cifra sostanziosa che ha permesso alla signora Dean di poter continuare la sua permanenza nella casa di cura, potendo riposarsi in tutta tranquillità.

Ghemon si mette a nudo con il nuovo inedito: ‘Inguaribile e romantico’ | LEGGI

Millvina purtroppo nel 2009 è deceduta. È scomparsa così l’ultima superstite del tragico incidente. Il gesto dei due attori – che ha commosso il mondo intero – ha però dimostrato come quel drammatico 4 aprile 1912 abbia lasciato un segno indelebile nei loro cuori e in quelli del mondo intero. Una catastrofe che quindi verrà per sempre ricordata, commemorandone sia le vittime che i superstiti, così come Leo e Kate hanno voluto omaggiare la coraggiosa Millvina.