Lady Gaga si commuove in diretta

Che Donald Trump non fosse esattamente il presidente più amato della storia degli Stati Uniti d’America non è certo un segreto. Decine le star di Hollywood, cantanti, celebrità, rapper, designer che in questi mesi si sono scagliati contro di lui, invitando i propri fan, amici, colleghi e follower a votare il suo diretto avversario, il democratico Joe Biden.

Dopo giorni di incertezza proprio in queste ore sembra che la battaglia, che sembrava infinita, si sia conclusa. Joe Biden ha sconfitto Trump, che pare sia scappato a giocare a golf dopo giorni di proclami, censurati prontamente da Twitter e dalla CNN perché, sembra, basati su presupposti falsi e fallaci, e le star non sono mai state così felici.

Qualche esempio? Lady Gaga che, quando Trump vinse le elezioni nel 2016, si unì alle proteste degli elettori delusi per le strade di New York e che aveva sostenuto Biden in Pennsylvania, si è commossa in diretta su Instagram. Lacrime di gioia e di sollievo per la pop star. Tra gli altri, a gioire e a commentare lo spoglio, anche i due supereroi della Marvel, rispettivamente Hulk e Captain America, Mark Ruffalo e Chris Evans. I loro sforzi si sono concentrati soprattutto nello spiegare a chi li segue che le cose dette da Trump erano, secondo loro, infondate.

Sarah Jessica Parker pubblica su Instagram la prima pagina del New York Times e commenta: “Grazie al Commonwealth della Pennsylvania.

Vale la pena aspettare”, mentre Reese Witherspoon scrive: “Oggi è una giornata monumentale. Non importa da che parte stai, prendiamoci un momento per riconoscere fino a che punto sono arrivate le donne in questo paese. Pensare a tutti coloro che hanno infranto i soffitti di vetro e hanno spianato la strada a una donna per * finalmente * essere il vicepresidente degli Stati Uniti mi rende così emozionata. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Shirley Chisholm. Ruth Bader Ginsburg. Kamala Harris. Le saluto tutte. E alle ragazze della nostra nazione … SOGNATE IN GRANDE. Tutto è possibile”.

Kate Hudson euforica posta questo messaggio: “Ci siamo presentati! Lo abbiamo fatto! Sono sicuro che molti di voi si stanno unendo a me in un grande grido, uno sfogo. Un bel momento nella storia! Grazie a tutti. Il carattere conta. Davvero. Congratulazioni al Presidente eletto @joebiden e al Vicepresidente eletto @kamalaharris. In attesa di gennaio”.

E ancora Lizzo, Eva Longoria, Karamo Brown di Queer Eye, Jennifer Lopez, si sono rivolti a Instagram esprimendo tutta la loro gioia con post o storie, celebrando una vittoria tanto attesa e inondando di bandierine americane i feed dei loro fan di tutto il mondo. Basandoci su tutto quello che è stato detto ancora prima che le elezioni iniziassero, possiamo aspettarci parole di giubilo anche da Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Tom Hanks, Jennifer Aniston e molti altri. Staremo a vedere.

P.L.