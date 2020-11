La makeup artist, youtuber e influencer è stata sanzionata con 10mila euro di multa per un giveaway

Nicole Pallado, classe 1996, originaria di Padova, è un’influencer da 355mila followers. Molto amata per i consigli di bellezza che dà ai suoi seguaci, è da sempre stata appassionata e ossessionata dal mondo della cosmetica e del makeup. Nelle ultime ore sta scoppiando un caso che vede protagonista proprio Nicole Pallado che è stata multata salatamente per aver fatto un giveaway, un vero e proprio concorso a premi tramite cui si richiede ai follower di una pagina social o di un eCommerce di compiere una determinata azione in cambio della possibilità di ricevere un premio.

Beatrice Valli nella bufera: la risposta che ha fatto infuriare i fan| SCOPRI

Madonna: “Non ho pagato una multa da 1 milione di dollari”| CLICCA QUI

Nicole Pallado multata per un giveaway: è bufera

In Italia i giveaway non sono legali e dunque la multa in caso di trasgressione oscilla dai 3mila ai 10mila euro. Infatti, essendo i giveaway equiparati ad un concorso a premi con estrazione, rientrano a tutti gli effetti nella normativa sui concorsi a premi: DPR 430/2001. Pertanto sono legali solo se rispettano le normative sancite dalla predetta normativa. E tale normativa prevede una procedura da compire prima, durante e dopo il concorso.

Attraverso una serie di Instagram stories la beauty influencer ha annunciato di aver ricevuto una lettera che le notificava una multa salatissima per aver effettuato un giveaway. Subito dopo la sanzione ricevuta non ha tardato ad arrivare la replica dell’influencer sui suoi canali social, la Palladio afferma infatti “Sono stata multata per aver regalato una palette ad una mia seguace. Solo in Italia i giveaway non sono legali, a meno che il prodotto regalato non rimanga sotto un euro di valore” , aggiunge inoltre, “Esiste un modo per legalizzare il giveaway, bisognerebbe infatti andare da un notaio il quale deve eleggere poi il vincitore o la vincitrice del concorso e quando ho aperto la mia società avevo un notaio, il quale però non ha nemmeno idea di cosa sia Instagram o un direct”, la beauty influencer conclude dicendo: “Sapevo fosse un rischio, ho voluto rischiare”.

Giulia Valentina: lo spacco vertiginoso che manda in tilt Venezia| LEGGI

A riguardo, il web si divide in due fazioni: coloro che appoggiano l’influencer affermando che il giveway sia parte del suo lavoro, e coloro che si scagliano contro la Pallado affermando che se quello di influencer è il proprio mesterie è doveroso informarsi su ciò che è permesso e ciò che non è legamente concesso.