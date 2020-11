La shogirl anni 2000 è pronta per ricominciare

Tutti noi, al leggere il nome di Sara Tommasi, cadiamo in preda a ricordi indefiniti di un passato non meglio precisato. Rinfreschiamoci la memoria. La bella Sara inizia la sua carriera nel 1998 dalla passerella, per poi cambiare ambiente lavorando in tv. Fino circa al 2010 partecipa a programmi come valletta, film e serie come attrice e pubblicità come modella.

Arrivata al picco della notorietà, nel 2011 finisce al centro dello scandalo più grande legato a Silvio Berlusconi: il caso Ruby. Ne esce molto provata, tanto che negli anni successivi cade in preda a una lunga depressione. Tra le cause anche i presunti abusi subiti dal regista di un film pornografico che, a suo dire, l’avrebbe drogata durante le riprese. Il tunnel in cui entra la Tommasi sembra non finire mai. Per questo fino all’anno scorso si ritira dalle scene. Ma ora è pronta a tornare.

Aurora Ramazzotti: la famiglia si riunisce a casa di mamma Michelle CLICCA QUI

Gianluca Vacchi: ritorno a casa da “favola” con Sharon e la figlia LEGGI

Sara Tommasi oggi: amore e carriera

Arriviamo ad oggi. Sara è sicuramente più lontana dai riflettori, non partecipa a programmi televisivi, ma possiamo capire molto della sua vita dal profilo Instagram. Sui social infatti tiene spesso a condividere il suo umore e le sue avventure, così come la vita sentimentale che ora condivide con il suo nuovo manager, Antonio Orso. Con lui sembra aver ritrovato la serenità, nonostante anche le relazioni passate non siano trascorse senza intoppi.

Durante l’estate 2019 infatti, hanno ricominciato tutti a parlare di Sara riguardo a una fantomatica gravidanza. Lei stessa aveva dichiarato di essere incinta dell’ex compagno Angelo Guidarelli, per poi annunciare, a luglio, di aver interrotto la gravidanza. Ancora una volta a prevalere sono stati i fantasmi del suo passato, emersi prepotentemente sottoforma di quel bipolarismo con cui si trova tuttora a convivere.

Elisabetta Canalis, la foto scatena il fan: “Violerei il Dpcm per te” GUARDA

In questi ultimi giorni la Tommasi ha annunciato sui social l’uscita di un brano musicale in collaborazione con il duo umbro Luci da Labbra, dal titolo “Vis a vis”. Sembrerebbe quasi un nuovo inizio per la showgirl: entrare nel mondo della musica potrebbe portarle maggiore serenità. Non a caso i numerosi post su Instagram la ritraggono sempre sorridente e piena di vita.