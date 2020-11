Il 5 febbraio uscirà il nuovo attesissimo disco “Medicine At Night”. Già disponibile Shame Shame

Finalmente è ufficiale: i Foo Fighters sono tornati! Dopo l’ultimo album Concrete and Gold del 2017, la band di Seatlle ha annunciato che il 5 febbraio uscirà il nuovo attesissimo disco “Medicine At Night”, già preordinabile a questo link https://foofighters.lnk.to/MedicineAtMidnight. È vero, manca ancora qualche mese per mettere le mani sull’album, ma Dave Grohl & Co hanno inoltre deliziato i fan pubblicando il primo singolo che anticipa il nuovo lavoro. Sham Shame è infatti la prima canzone estratta da Medicine At Night ed è già disponibile per l’ascolto in digitale.

L’arrivo di un nuovo album era in realtà una voce che girava già da qualche giorno. Circa quattro giorni fa infatti la band ha iniziato a pubblicare sui suoi profili social dei brevi video accompagnati dall’hashtag “LPX”, dove LP sta per “album” e X non è nient’altro che “dieci” scritto in numeri romani. Gli indizi sono stati colti al volo dai milioni di followers che si sono scatenati euforici nella sezione commenti. Mancava solo una cosa: l’annuncio ufficiale della data di uscita del disco. E i Foo FIghters non si sono fatti aspettare.

MTV EMA 2020: i BTS stravincono la serata e i cuori dei fan | LEGGI

I System of a Down sono tornati! Due nuovi singoli dopo 15 anni di silenzio | SCOPRI

Foo Fighters nuovo album: il decimo album è anticipato da Shame Shame, il primo singolo

Osipiti del programma Saturday Night Live, infatti, prima di salire sul palco sono intervenuti come ospiti. È qui che la rock band ha ufficializzato l’uscita di “Medicine At Night”, esibendosi poi in “Shame Shame”, il primo singolo estratto. Il nuovo album quindi sarà il decimo dei Foo Fighters e in 37 minuti racchiuderà 9 tracce: “Making a Fire”, “Shame Shame”, “Cloudspotter”, “Waiting on a War”, l’omonima “Medicine at Midnight”, “No Son of Mine”, “Holding Poison”, “Chasing Birds” e “Love Dies Young”. Il disco uscirà in tre diverse versioni: digitale, CD e Vinile.

In un’intervista rilasciata lo scorso maggio Dave Grohl – frontman dei Foo Foghters, nonché ex batterista dei Nirvana – parlando del nuovo disco aveva rivelato: “Medicine At Night è il nostro ‘Let’s dance’ di David Bowie. Volevamo fare un disco molto divertente”. Il disco uscirà in tre diverse versioni: digitale, CD e Vinile. La rockband quest’anno inoltre ha festeggiato 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo.

Miley Cyrus con Biden: “Ora sì che è Party in the U.S.A” | SCOPRI

Proprio per festeggiare la loro incredibile carriera, i Foo Fighters avevano in programma la scorsa estate un lungo tour mondiale che avrebbe toccato anche l’Italia, salendo sul palco degli I-Days di Milano. Purtroppo però a causa della pandemia di Covid-19 sono stati costretti a cancellare tutti i loro impegni. Ma la festa è solo rimandata! Sì perché la band ha già riprogrammato tutte le date. I Foo Fighters torneranno quindi in terre italiane il prossimo 12 giugno 2021, sempre sul palco degli I-Days di Milano. I biglietti sono già disponibili.