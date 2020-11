La Classe A ibrida plug in è la porta d’ingresso nell’universo elettrico della stella a tre punte

Per le auto moderne oggi la parola d’ordine è transizione energetica, con l’ibrido che sta acquisendo una quota di mercato sempre più importante, sia esso in versione mild Hybrid (un piccolo motore elettrico offre un aiuto a quello termico ma non viaggia mai a zero emissioni) o full Hybrid (si possono percorrere dai 5 agli 8 km solo con il motore elettrico e prevalentemente in città) , oppure Hybrid plug in, ovvero un motore elettrico alimentato da una batteria che si ricarica ad una presa di corrente.

La scelta di Mercedes-Benz

La scelta di Mercedes in questo caso è proprio sulla tecnologia plug-in, ovvero una termica tradizionale con batteria ricaricabile che in un caso consente di sfruttare al meglio il motore termico, abbattendo consumi ed emissioni, avendo però la possibilità di circolare in modalità esclusivamente elettrica per una percorrenza che può andare dai 50 ai 60 km permettendo così di accedere i centri storici e alle Ztl a zero emissioni ma nel contempo affrontare anche lunghi spostamenti senza la cosiddetta “ansia da ricarica”.

L’entry level di Merceds Benz nel mondo della ibride Plug In è la Classe A declinata nella versione 250e, equipaggiata con un motore 1300 turbo benzina da 160 cavalli abbinato ad un motore elettrico che eroga 102 Cv collocato all’interno del cambio automatico a 8 rapporti. La potenza totale erogata è di 218 cavalli con una coppie più che generosa di 450 Nm.

Alla prova su strada sono diversi gli elementi che colpiscono immediatamente di questa classe A ibrida. Innanzitutto la silenziosità, lo scatto immediato, la fluidità di marcia, l’accelerazione e ovviamente i consumi. Quando abbiamo energia sufficiente nella batteria possiamo viaggiare sfruttando sia la batteria che il motore elettrico con un consumo che può variare tra i 26 e i 28 Km litro, mentre ad energia esaurita l’auto si comporta come una ibrida tradizionale con un consumo decisamente interessante che può oscillare, a seconda dello stile di guida, tra i 16 e i 18 km con un litro.

Su strada il comfort a bordo è elevato, l’auto si guida con facilità, si percepisce una grande sicurezza, grazie anche ai numerosi aiuti alla guida, e l’abitacolo trasmette una piacevole sensazione premium. Sull’ampio cruscotto che integra gli schermi da 12,3 pollici del sistema Mbux si tengono sotto controllo tutte le funzioni dell’auto, tra cui l’autonomia della batteria e i flussi energetici. Tutto si gestisce attraverso i numerosi pulsanti sul volante. Le funzioni sono davvero tante e al primo impatto il sistema necessita di un minimo di apprendistato per impostare le diverse regolazioni e personalizzare l’auto con le proprie necessità.

La ricarica

Durante la marcia la batteria viene ricaricata in fase di rilascio e di frenata, ma anche quando si procede a velocità moderata si nota che il flusso di energia, oltre a spingere la vettura, va ad alimentare la ricarica della batteria. La A 250 e comunque viene fornita di serie con un cavo di ricarica per le colonnine a corrente alternata o per la wallbox di casa, ma anche con un caricatore che può essere collegato ad una normale presa casalinga. Con quest’ultimo la ricarica si completa dalle 6 alle 8 ore (lo spazio di una notte) mentre collegandoci ad una colonnina stradale la potenza di ricarica è di 7,4 Kw e per fare il “pieno” ci vogliono poco più di due ore.

Prezzi e incentivi

Innanzitutto, prima di parlare di prezzo di acquisto, c’è da dire che diverse regioni italiane hanno stabilito l’esenzione del bollo per le ibride per un periodo da 3 a 6 anni, consentendo l’accesso alle zone ZTL e il parcheggio gratuito sulle strisce blu, condizioni che comunque vanno verificate a seconda della regione di residenza.

Per quanto riguarda invece Il listino la Classe A 250e ibrida plug-in parte dai 42.397 euro nella versione Business ed arriva ai 44.624 euro nell’allestimento Premium. La Casa tedesca offre però 2.000 euro di sconto su tutta la gamma ibrida plug-in, a cui si possono aggiungere altri 3.500 euro di incentivi statali, che possono arrivare fino a 6.500 euro con un’auto da rottamare. A conti fatti quindi, se diamo indietro un’auto da rottamare il risparmio è di 8500 euro portando così il prezzo finale della vettura (versione business) a 33.897 euro.

