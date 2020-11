Questa volta è capitato a Trento

Anche a Trento la circolazione della droga avviene in pieno giorno, così come le aggressioni. L’inviato su due ruote di Strisica la Notizia, questa volta si trovava in Trentino-Alto Adige per smascherare la rete di spaccio nella città, droga che viene venduta e comprata liberamente alla luce del sole. Brumotti allora è intervenuto per liberare le strade e le piazze e per riapproparsi del territorio.

L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, infatti, dopo le segnalazioni arrivate da studenti e abitanti esasperati dalla situazione, è stato protagonista di un blitz nella centralissima Piazza Dante, proprio davanti al Palazzo della Regione. In sella alla sua bicicletta ha filmato decine di spacciatori che agivano indisturbati. però, come molto spesso capita, anche questa volta, Vittorio si è trovato di fronte a personaggi violenti e scontrosi, che non ci pensano due volte ad alzare le mani.

Vittorio Brumotti aggredito: insulti e lancio di oggetti nel blitz di Trento

Brumotti infatti si è visto accerchiare da un gruppo di persone che hanno iniziato a inveire contro di lui, insultandolo e lanciandoli pericolosamente degli oggetti. “Levati dal ca**o. Sparisci!”, si è sentito gridare addosso. Fortunatamente però, è arrivato tempestivamente l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno perquisito e poi portato in caserma per accertamenti i fermati. Alcuni di loro però – probabilmente sotto l’effetto della droga – non ne volevano sapere di essere prelevati dai Carabinieri, opponendo resistenza culminata in una colluttazione

Anche questa volta Brumotti quindi ha dimostrato di non aver paura delle intimidazioni, delle aggressioni e delle minacce di morte, continuando la sua lotta alla legalità. Del resto Vittorio è stato coinvolto in tante situazioni delicate, spesso concluse con botte e pugni. Tantissime infatti sono stati gli scontri diretti e fisici che l’inviato di Striscia ha avuto con i criminali. Si pensi ai più recenti scontri a Milano e Roma, avvenuti lo scorso ottobre, in cui Brumotti si era impegnato sempre sul fronte dello spaccio di droga.

Per non parlare delle innumerevoli volte in cui Vittorio è stato portato d’emergenza in ospedale a causa dei traumi riportati nelle vere e proprie battaglie contro il crimine sparso per il Paese. Insomma, Brumotti è indubbiamente uno degli inviati più esposti di Strisica la Notizia che – insime ad altri quali Luca Abete e Valerio Staffelli – mette ogni volta in pericolo la sua vita. Ma sulla bilancia della giustizia di Vittorio, il rischio pesa meno della legalità. Per questo Brumotti prosegue nella sua dura lotta! Per vedere il servizio, ricordiamo che Striscia la Notizia va in onda ogni giorno alle 20.35 su Canale 5.