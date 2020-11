Il volto angelico del figlio sulla confezione di un noto prodotto dolciario

Chiara Ferragni lancia un appello alla Kinder per mettere il volto di Leone Lucia sulle famosissime barrette, prodotto di punta dell’azienda Ferrero. É questo il grande sogno dell’influencer più famosa d’Italia: avere il suo piccolo Leone volto Kinder. Non solo, nelle storie, Chiara avrebbe anche postato una confezione di barrette con già il volto del piccolo, per mostrare al mondo quanto il suo cucciolo starebbe bene. Che Leone sia una star del web è noto ormai da molto, fin dal tempo in cui era ancora nel pancione i fans erano informati su tutti i suoi particolari.

E il piccolo Ferragni è molto amato: non solo è bellissimo ma anche super simpatico, come lo si vede nei siparietti con mamma e papà. Le sue foto sui social si guadagnano migliaia di like e inteneriscono anche gli utenti meno attivi, oltre che ricevere numerosissimi apprezzamenti. I grandi occhi blu, le grandi guance e i capelli biondi gli donano un viso dolce e paffutello, che scioglie tutti. Insomma, Leone sarebbe il candidato perfetto per diventare il nuovo bambino sulla confezione dei Kinder Cioccolato, le famose barrette amate da grandi e piccini.

Chiara Ferragni, selfie allo specchio senza veli: mostra il pancione|LEGGI

Chiara Ferragni incinta nella SPA: piovono critiche sui social|LEGGI

Leone Ferragni volto Kinder: ecco l’appello della mamma Chiara alla Ferrero

I fan sembrerebbero apprezzare, infatti alcuni utenti hanno commentato l’ultimo video postato da Chiara con: “Voglio Leo sui cioccolatini!!”. Sicuramente, la Ferragni, ha un profilo Instagram molto potente, chissà che Mister Ferrero non tenga davvero in considerazione la sua proposta?

Nel frattempo di diventare una “star del cioccolato”, Leone è in attesa di una tenera sorellina. L’annuncio è stato fatto proprio dal piccolino in persona, con un video su Instagram di un mese fa (ovviamente postato dalla mamma) dove si vedono i tre insieme, e Leone che dice: “Non è un dinosauro, è una femmina”. Qualche settimana prima, poi, la foto di Leo con in mano la radiografia del pancino di Chiara e l’annuncio: “La nostra famiglia si sta allargando” e il commento scherzoso di Fedez: “Io non ne sapevo nulla!”.

Cosa pensano le ragazze italiane del fenomeno Chiara Ferragni?|LEGGI