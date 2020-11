Paolo Meneguzzi tra paternità e una fama più “tranquilla”: ecco dov’è oggi

Pablo Riccardo Meneguzzo, alias Paolo Meneguzzi, che fine ha fatto? Il cantautore ha da poco postato una vagonata di ricordi su Facebook, il che ci fa domandare cosa faccia e dove sia ad oggi. Dopo il grande successo negli anni 2000 con hit come Lei è, Verofalso e In nome dell’amore oggi si sta godendo una vita più tranquilla, con una fama più limitata e una paternità da gestire. “17 anni dal primo disco di platino dell’album Lei é! Non smetteró mai di ringraziarvi! ” ha scritto Paolo nel primo di molti post-ricordo su Facebook, il 24 Ottobre.

Nato nel 1976 nel Canton Ticino, in Svizzera, Paolo è un cantautore che è stato capace di vendere nella sua carriera oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, arrivando al vertice delle classifiche con album in lingua italiana e spagnola. Il cantante è arrivato ad avere un successo strepitoso anche in Italia dal 2002, quando ha pubblicato In nome dell’amore. Negli anni successivi la sua carriera ha subito una svolta decisa verso l’elettropop. Decisione che non gli ha portato grande fortuna in Italia.

Paolo Meneguzzi oggi: che fine ha fatto il cantante?

A chi si chiede Paolo Meneguzzi che fine ha fatto.. Diciamo che si gode la vita! In un’intervista rilasciata nel 2016 a Sound Blog, Pablo ha dichiarato di aver scelto di allontanarsi dall’ambiente musicale perché lo stava ‘plagiando’, inserendolo in meccanismi che non lo facevano stare per nulla bene. Ecco che allora il cantante decide di godersi l’infanzia di suo figlio Leonardo, nato nel 2016 dal matrimonio con Linda Donati. La cerimonia è avvenuta a Prato Sornico, in Svizzera. Su Facebook, Paolo aveva scritto: “Toccare il paradiso con un dito! E aver detto un emozionato sì, che varrà, per 3, da ieri e per sempre. Solo lacrime di felicità che ci uniranno per tutta la vita. Ti amo Linda”.

Ad oggi Paolo scrive ancora, ma non di certo con tutte le pressioni che aveva agli inizi degli anni 2000. Dopo gli anni 2005-2006 circa il cantante è letteralmente sparito dalla scena italiana. L’ultima volta che è stato pubblicamente intervistato era il 2017 a Domenica In. Prima di questa data, l’ultima volta che è stato avvistato al Festival di Sanremo era il 2008. Su Instagram e Facebook, intanto, il cantautore si diverte a rivivere alcuni momenti del passato che lo hanno reso celebre.

