Gigi D’Alessio, un nuovo amore dopo Anna Tatangelo?

Si scatenano i rumors: “Sostenuto da una fan fedele…”

Gigi D’Alessio, ha un nuovo amore dopo Anna Tatangelo? L’indiscrezione ci proviene da uno dei giornalisti più informati e più “sul pezzo” del mondo del gossip, è Alberto Dandolo che su Oggi scrive che il cantante sarebbe “accompagnato” da una fan speciale.

Quindi dopo ben tredici anni accanto ad Anna Tatangelo, Gigi avrebbe trovato la serenità tra le braccia di un’ammiratrice molto affettuosa, dopo la crisi sentimentale con la cantante, madre di suo figlio Andrea. Il nome? Ancora non pervenuto.

D’Alessio continua a professarsi single e fino a quando non c’è una sua dichiarazione ufficiale bisogna procedere con i cosiddetti piedi di piombo, ma staremo sempre all’erta per vedere se c’è qualche flirt all’orizzonte. D’altronde Gigi è un cantante molto apprezzato e non solo dal pubblico partenopeo.

Un po’ di serenità non farebbe male al buon Gigi: la famiglia di D’Alessio è comparsa recentemente nelle pagine dei giornali di gossip per un post su Instagram con cui la figlia Ilaria si rivolgeva con termini non troppo accomodanti verso Anna Tatangelo. Il post è stato rimosso e sono intervenute le scuse da parte dei figli del cantante, si attende però la reazione ufficiale della bella Anna, che intanto ha dedicato “a Gigi” un piatto cucinato a MasterChef Celebrity

Ruggero Biamonti